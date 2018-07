Etxeita será el cuarto central de la SD Huesca

Xabier Etxeita será el cuarto central de la Sociedad Deportiva Huesca. Al menos, por orden de incorporación. Porque el futbolista, de 30 años y natural de Amorebieta-Echano (Vizcaya), apunta con su extraordinario curriculum a convertirse en una pieza fundamental para Leo Franco y cierra la línea defensiva con la experiencia que demandaba el entrenador. Además de acumular casi un centenar de partidos con el Athletic, ha sido internacional absoluto, ha jugado una final de la Copa del Rey y ampliado su hoja de servicios con apariciones en la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Para que el club azulgrana haya podido acceder a este futbolista, la primera condición residía en que el equipo rojiblanco no contase con él. Y así ha sido. El técnico Eduardo Berizzo no lo ha convocado en ninguno de los dos amistosos que ha disputado hasta la fecha y tampoco se lo lleva al ‘stage’ de concentración en Holanda para que cierre su desvinculación del Athletic y su fichaje por el Huesca. A Etxeita le queda un año de contrato y las dos entidades han limado las condiciones económicas de la operación. El vasco será azulgrana dos campañas, hasta 2020.

Berizzo ha sido hoy muy claro con la situación de Etxeita y con su discurso ha abierto la puerta al jugador criado en el Amorebieta antes de recalar en Lezama. El argentino ha confirmado que el central tenía "una opción de salir" y que "por precaución" no ha participado en el encuentro de preparación ante el Barakaldo. "Era mejor resguardarlo y que se defina con claridad esa opción. Xabi merece tener minutos y si no los va a tener con nosotros su profesionalidad me obliga a darle la oportunidad de que los tenga en otro equipo", ha apuntado Berizzo, quien confía en los tres centrales rojiblancos, Iñigo Martínez, Yeray Álvarez y Unai Núñez.