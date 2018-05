Hoy puede ser un gran día

La gloria espera. A 90 minutos y tres puntos. Es lo único que separa en este momento a la SD Huesca del que sería todo un hito histórico para el club: el ascenso a Primera División. El único escollo que se lo impide y al que deberán enfrentarse este lunes por la noche es un CD Lugo que no se juega nada ya esta campaña, habiendo superado los 50 puntos y sin opciones de ‘play off’. Pero que según las palabras de sus futbolistas y del propio entrenador, Francisco, en esta semana previa, no quieren que en su campo se viva este lunes a partir de las 23.00 la gran fiesta oscense, con el equipo y los más de 400 aficionados que se trasladarán hasta la ciudad gallega para poder vivir el momento en directo.

Porque el ambiente es más que festivo en la ciudad desde que el pasado viernes por la noche la derrota del Sporting de Gijón en Tenerife diera opciones matemáticas a los de Rubi de poder hacer realidad su gran sueño esta misma jornada, teniendo todavía dos partidos más por delante como margen de error para que el Huesca se asegure estar entre los dos primeros de la tabla. Porque simplemente con una victoria en los tres encuentros que restan para que finalice la liga regular, el equipo se aseguraría ser equipo de Primera División en la siguiente campaña.

Pero Rubi no quiere que esa gran euforia que se respira en la capital altoaragonesa en estas jornadas previas al encuentro se cuele en su vestuario y pueda afectar a la concentración de su plantilla, que tiene ante sí una oportunidad única e inaudita para muchos de sus hombres, que no se han enfrentado en su carrera a un encuentro de tal trascendencia. Por eso, la palabra "normalidad" fue de las más repetidas en la comparecencia del técnico previa al viaje a Lugo, cuando insistió en que no se iba a modificar el ritmo habitual de preparación. El mismo que han seguido en las 39 jornadas anteriores y que les ha permitido llegar al desenlace de la competición en posiciones privilegiadas.