Rubi: "Lo doy por bueno"

"Es un punto más respecto a las posiciones de ascenso en un partido complicadísimo que puedes perder. Hemos empezado la jornada teniendo que hacer diez puntos y ahora tenemos que hacer seis", resumió Rubi tras un choque que el viento "ha condicionado. Nos ha tocado en contra en la primera parte". En dicho período, el Huesca se ha encontrado a un rival que "va el 14 o el 15 y nos ha hecho la primera parte más completa en todo el año. Entonces, eso me da más fuerza para pensar que lo que estamos haciendo es muy grande".

Rubi lamentó que en tramo final de la segunda mitad "no hemos acabado de generar situaciones. Antes no ha podido ser, con el balón al larguero y la jugada de Jair. Pero me quedo con que el equipo no se ha venido abajo moralmente tras la primera parte. No hemos estado bien y el rival sí; las dos cosas se han mezclado". La reacción después del descanso ha tenido un intenso componente "de orgullo".

Cuestionado el técnico azulgrana por si la tensión había atenazado a sus futbolistas en el acto inicial, comentó: "He visto a los jugadores con la tensión normal de cualquier partido, no como en una final. Lo que nos ha tensionado más es lo que nos hemos encontrado en los 20-25 primeros minutos", en referencia a la buena puesta en escena del Alcorcón, "un equipo que viene jugando bien a fútbol, lo que le está costando de cara al gol. Han conseguido imponer su juego en la primera parte, hay que reconocerlo".

Al Huesca se le notó impreciso y desorganizado. Rubi aportó una explicación: "La desorganización es porque a veces las queremos presionar todas. Y aunque la gente se ponga nerviosa, hay momentos que te tienes que ordenar detrás. Lo que pasa es que vamos a robar rápido para que la gente esté contenta. El primer error es que ante un equipo tan bueno, que se junta por dentro, nos salen jugando; segundo, he sido tolerante con ellos por el tema del viento. Les he visto sufrir; en lo que sí he sido duro es que para mí hemos dado demasiado distancia a sus jugadores. Les hemos dejado muy sueltos. En eso sí que no hemos estado nada bien".

En la jornada 38, ni uno solo de los tres primeros ha ganado. "Sé que pasan estas cosas. Todos lo sabemos. Es que de tanta igualdad en esta categoría... ves al Barça o al Alcorcón ahí abajo y piensas que cuantas cosas hemos hecho bien para estar donde estamos", dijo Rubi.

"Nuestra intención era mirar al Rayo y se lo he dicho a los jugadores. Pero también les he dicho que sobre todo no podíamos perder. Porque si no aprovechábamos el tropiezo te meten la presión por decir, ‘qué tontos somos’. Al final se ha quedado en una cosa intermedia y yo lo doy por bueno. Es un punto más y una jornada menos", señaló.

Por su parte, Julio Velázquez, técnico del Alcorcón, afirmó: "El resultado es justo. En la primera parte hemos dominado más y la segunda ha estado más igualada, teniendo ellos una fase de quince minutos de empuje importante".

"La pena es que con el 1-0 no hemos tenido la suerte o la capacidad hacer el segundo. Desde el banquillo me ha parecido penalti sobre Álvaro Giménez, y en consecuencia expulsión", se quejó Velázquez. Dicha jugada, apoyándose en la tele, no se ve tan clara.