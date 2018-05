El Huesca empata ante el Alcorcón y se afianza en los puestos de ascenso directo

Después de la derrota del Sporting de Gijón contra el Barcelona B (2-3), se las prometía muy felices la Sociedad Deportiva Huesca en esta ventosa tarde de domingo en El Alcoraz. La victoria contra el Alcorcón podía disparar sus opciones de establecerse en el cielo futbolístico español por la puerta principal de acceso, sin previo paso por el ‘play off’. Tal era el premio que aportaban los tres puntos en juego que el exceso de ganas ha pasado factura al equipo altoaragonés, hecho especialmente acusado en el primer período, en el que los visitantes se han adelantado en el marcador. Ha habido respuesta tras el descanso, aunque no ha resultado suficiente para poder derrotar a un conjunto madrileño que está luchando por los fondos clasificatorios para garantizar su sitio en Segunda la próxima temporada.

La igualada final no ha dejado contentos a los azulgranas, quienes al menos han subido un punto su renta sobre el Sporting. Ahora son cuatro las capturas que tienen de ventaja respecto a los asturianos, a falta de tres jornadas para el cierre de la liga regular. Lugo fuera, Nástic en casa y duelo en Oviedo. Ese es el calendario pendiente para el Huesca, que con seis puntos más será nuevo equipo de la Liga Santander haga lo que haga su íntimo enemigo por la segunda plaza. La situación es positiva, si bien podría haberlo sido mucho más en caso de que el resultado este domingo hubiera acompañado a los de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’.

El Huesca, con Chimy Ávila como novedad en el once en sustitución de Gallar, ha acusado los nervios en demasía. La oportunidad era tan suculenta, tan importante, que el fútbol alegre de las últimas jornadas no ha aparecido ni con cuentagotas durante la primera mitad. Solo Moi Gómez ha dado muestras de querer asumir la responsabilidad y aplicarlo con criterio. El Alcorcón, luchando por rascar algún punto hacia la permanencia, no ha desaprovechado el tono grisáceo de su rival y gracias a su mejor interpretación de los espacios, y del partido en general, se ha sentido cómodo sobre la hierba oscense.