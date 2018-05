Gallar: "Unos me dicen que es suerte y otros que es un golazo"

"Unos me dicen que es suerte y otros que es un golazo", admitía Álex Gallar este domingo tras el entrenamiento de este domingo del Huesca. El jugador no ha dejado de recibir mensajes desde que finalizó el partido en Córdoba, en el que logró el primer gol del encuentro, con un remate acrobático de espaldas a la portería, que se coló en la escuadra. “Yo intento ponerla allí. En cuanto me llega el balón de Ferreiro, intento darle de esa manera, porque verdaderamente era la única manera posible. Con la suerte de que entró y que creo que fue muy positivo para el equipo”, explicaba el extremo, que regresaba a la titularidad en el Arcángel y lo hacía anotando, algo que asegura es todo un espaldarazo para su confianza en un momento tan crucial de la temporada. "Es muy importante, porque reafirma el trabajo que estoy haciendo. Yo creo que el míster sabe de lo que soy capaz. Ojalá pueda seguir teniendo esa titularidad, y si no lo es, será por otro compañero que piensa que lo pueda hace mejor. Yo creo que puedo aportar muchísimo, ojalá siga siendo con goles, y a seguir, porque ese es el objetivo, por encima de cualquier aspecto individual", añadía Gallar .

El Huesca ya depende de sí mismo para terminar la temporada en ascenso directo, pues tras su victoria en Córdoba y la derrota del Sporting en la Romareda, los de Rubi toman la delantera en la pelea por hacerse con uno de los dos puestos de cabeza. Por ello, conscientes de que no necesitan de cuentas si hacen su trabajo, en el vestuario oscenses apelan por luchar los cuatro partidos que restan, y no mirar más allá. Así lo explicaba Gallar, que se refería a las sensaciones del vestuario tras vencer en Córdoba. “Tenemos mucha alegría, porque después de ganar siempre se vive así. Al final vamos a vivir del partido a partido, porque no hay nada más. Acabar la semana con buena cara y pensar ya en empezar la siguiente, en la que tenemos una nueva guerra contra el Alcorcón”, decía, destacando que ese es el mensaje que les transmite su entrenador, el de no hacer cuentas y pensar ya solo en el encuentro frente al Alcorcón, este domingo a las 16.00 en El Alcoraz.

Querrán repetir entonces la victoria que lograban este sábado en en Arcángel, cuando protagonizaron momentos de buen fútbol, aunque también les tocó sufrir ante un rival que se jugaba mucho. “Mostramos una característica de este equipo, la de no rendirse, y saber que las cosas siempre se van a poner difíciles, y más al final de temporada, cuando todos se juegan mucho. Es algo a valorar”, consideraba Gallar este domingo, aunque aseguraba que prefería no tener que sufrir tanto en los próximos encuentros. “Mejor que no tenga que pasar, y que si es que sí, sigamos con estos resultados”. Para ello, admitía que el equipo tiene que mejorar su entrada en el campo, tanto en la primera como en la segunda parte, cuando está mostrando más errores.