Rubi: "Estoy convencido de que veremos un buen Huesca"

“Tenemos muchas ganas de ganar partidos, pero insisto en mi discurso, estamos tranquilos. Vamos por el buen camino y estamos convencidos que las victorias llegarán pronto”, ha apuntado Rubi, quien considera que el del Sporting es todo un partidazo “y con el ‘déja vù’ habitual, de un equipo que viene en racha, en momento bueno. Eso es lo que nos está tocando vivir este año. Pero tenemos ganas de jugar en El Alcoraz, de sentirnos a gusto y poder brindarle una victoria a la afición que sería muy importante a nivel incluso de clasificación, ya que el rival a día de hoy aspira a todo”.

Rubi ha recordado su paso por Gijón. “Tuve la fortuna de estar en aquella casa cuatro meses. Uno se tiene que sentir privilegiado porque es un sitio muy especial. Conozco a bastantes jugadores del año pasado y los que se han incorporado lo están haciendo bastante bien. ¿Fortalezas? Sin lugar a dudas la gente de ataque, tanto en bandas como medias puntas y delanteros. Son de Primera más que de Segunda. Es un equipo que está con confianza, que cree en lo que hace y que nos lo va a poner muy difícil”, ha reflejado.

Pese a las cinco bajas seguras, al menos Rubi recupera a Pulido y Cucho Hernández. “No me gusta personalizar porque este es un equipo al 100%, pero Pulido y Cucho son pilares básicos. Hay que estar con confianza, el equipo está trabajando muy bien. Estoy bastante contento”, ha opinado.

Donde se centran los problemas en el Huesca es en el lateral derecho, por las ausencias de Alexander González y Akapo. Además, ello se une a la presencia de Jony Rodríguez en el costado izquierdo de la línea de ataque asturiana. “Estamos hablando de un jugador del máximo nivel para esta categoría. Se le queda pequeña. Pero para eso están los entrenamientos y transmitirle tranquilidad al jugador que vaya a participar. Para eso van a estar las ayudas, el intentar que no le lleguen pelotas. A ver qué conseguimos de todo eso. No deja de ser un hándicap porque los dos jugadores que han jugado habitualmente en esa posición no van a estar. No tenemos que ponerlo como excusa, una vez más”, ha indicado.

Que el Rayo pueda igualar y superar al Huesca antes de que los azulgranas salten al rectángulo de juego no es motivo de preocupación para el vestuario azulgrana. “No lo hemos hablado. Nosotros, si miramos algo de reojo es al tercero. Quitando la semana de la Cultural, que nos pusimos a once, van pasando las jornadas y las adversidades y nos estamos moviendo en 6-8 puntos. Yo cada día estoy más convencido”, ha manifestado.

Respecto al último encuentro, el 0-0 en Reus, Rubi ha precisado: “Fuera de casa siempre ha habido fases que no hemos controlado. Salvo en Almería, hasta en los que hemos ganado. El otro día en Reus no fue menos. La primera parte fue tirando a buena en la segunda, si tú no golpeas y no intimidas al final acabas a merced del rival. Pero no hubo muchas ocasiones”.

El Sporting, con números muy poderosos como local, baja enteros a domicilio. “Es que quitando el Nástic todos los demás estamos en la lógica. Pero el Sporting ha hecho 4 puntos en las dos últimas salidas y, sobre todo, lo que están demostrando es que no están encajando. Han encontrado una solvencia defensiva tanto en casa como fuera. Vamos a intentar destruirla”, ha apuntado, puesto que los rojiblancos acumulan cinco encuentros seguidos sin encajar gol.

El Huesca enlaza ahora dos compromisos de alta relevancia, primero el Sporting y al siguiente lunes en el Ramón de Carranza contra el Cádiz. En estos momentos los asturianos son cuartos y los andaluces terceros. “Al estar cuatro semanas sin ganar nos centramos en el partido siguiente. Pero son dos partidos que como nos dé por ganarlos….estamos preocupados por si se nos acercan, pero si ganamos será bastante importante a nivel clasificatorio. Entonces, yo lo veo como una oportunidad, no como un problema”, ha declarado Rubi, quien desea que contra el Sporting su equipo pueda tomar ventaja en el marcador y no jugará así a contracorriente. “Estos cuatro partidos sin ganar ha coincidido que no nos hemos puesto por delante, aunque es cierto que contra el Almería lo llegamos a lograr y tampoco ganamos (del 0-1 al 2-1 para acabar 2-2). Trabajar el partido fuerte, ser un equipo reconocible, lo que hemos demostrado muchos minutos en esta liga, y a partir de ahí tener acierto en el área rival por contar con mucha presencia allí. Estoy convencido que una vez más veremos un buen Huesca, como ya dije el día del Almería y se dio”, ha comentado.