Dos agujeros para un Huesca más identificable

La recuperación de tres integrantes de la columna vertebral de la Sociedad Deportiva Huesca como son el central Jorge Pulido, el delantero Cucho Hernández y el extremo Álex Gallar ofrece más opciones al técnico azulgrana, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, quien sin embargo cuenta con dos agujeros importantes, uno en el lateral derecho y otro en la media punta. Las bajas de Alexander González y Akapo, la ausencia de Moi Gómez por obligaciones contractuales y la negativa este viernes del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al recurso presentado por el segundo partido de sanción a Gonzalo Melero componen un nuevo capítulo de bajas abundantes que al menos tiene ese contrapunto del retorno de piezas que harán del Huesca, el próximo lunes contra el Sporting (21.00), un equipo más identificable.

No lo será por su capitán, puesto que Melero tendrá que cumplir el segundo encuentro de penitencia tras la roja directa que vio contra el Almería. El club azulgrana, después de que el Comité de Apelación federativo no considerara sus alegaciones la semana pasada, había acudido al TAD formulando una reclamación que contaba con una doble vertiente. De un lado, el Huesca solicitaba directamente el perdón del segundo partido, mientras que de otro solicitaba, en su defecto, la suspensión cautelar del castigo. En un caso u otro, los altoaragoneses pretendían poder contar con Melero el lunes contra el Sporting, partido en el que el otro mediapunta natural de la plantilla, Moi Gómez, no puede jugar por la cláusula existente en el contrato de cesión del alicante por parte del conjunto asturiano.

Melero fue expulsado en el minuto 85 del Huesca-Almería "por dar un codazo en el estómago a un adversario, empleando fuerza excesiva y sin estar el balón a distancia de ser jugado por ambos", redactó en el acta el colegiado vasco Aitor Gorostegi Fernández-Ortega. En la imágenes que había presentado el Huesca al TAD (y también a Apelación) se apreciaba que el contacto existe pero que ni es en el estómago ni es con fuerza desmedida. Pero la principal reclamación de los azulgranas es que la acción se produjo con la pelota en juego (en la banda derecha mientras Melero forcejeaba en el área), por lo que el castigo, en opinión del Huesca, se tendría que haber producido en virtud al artículo 128.1 del Código Disciplinario (de 1 a 3 partidos) y no al 128.2 (de 2 a 3 partidos). El TAD no lo consideró así y reafirmó la sanción impuesta en primera instancia por el Comité de Competición y ratificada por Apelación.