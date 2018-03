Cucho Hernández: "Volveremos a ser el Huesca que éramos hace unas fechas"

El Huesca que ha asombrado a propios y extraños durante una larga fase de la presente temporada 2017/18 está ligado íntimamente a la explosión del delantero colombiano e n su primera salida internacional con destino a Europa. La mayoría de sus 11 goles llegaron en ese tramo de la primera vuelta que sirvió para elevar a los altares clasificatorios al equipo altoaragonés. Pero hablar únicamente de la finalización con un jugador de sus características y potencialidades es reducir demasiado la salsa. Cucho Hernández acumula todos los registros que se deben apuntar en la lista de un nueve de élite. Hasta cabecea pese a su estatura mediana, gracias a la potencia de su tren inferior. Y tiene carácter y una personalidad impropia de su edad. No hay más que escucharle unos minutos para darse cuenta de esto último. Este jueves es lo que ha acontecido en la sala de prensa de El Alcoraz, donde el Cucho ha pronunciado las palabras mágicas que han aguardado impacientes, casi siete semanas, desde todos los sectores azulgranas: "Estoy muy bien. Estoy a disposición del entrenador".

Durante la pasada semana fue alternando trabajo específico en el gimnasio con sesiones sobre el verde. Una vez que este lunes recibió en Barcelona la autorización para su alta por parte del doctor Ramón Cugat, este miércoles por fin surgió la vuelta, integrándose así en la dinámica de grupo en el entrenamiento desarrollado por el Huesca en el Instituto Montearagón. Este jueves ha tomado parte en el partidillo preparatorio contra el filial, el Almudévar, en el IES Pirámide. Para Cucho Hernández ha sido "medio tiempo de práctica y cero dolor".

"Estoy muy bien. Estoy contento. Ha sido larga la espera pero sé que valdrá la pena. Voy a volver a ayudar muchísimo al equipo. A ponerse a tope", ha esgrimido el diamante colombiano en El Alcoraz, tras la finalización del entrenamiento. Las palabras las ha acompañado en todo momento de un rostro que irradiaba felicidad. Se ha terminado una pesadilla para él, que ha explicado brevemente cómo ha sido su proceso. "En mi caso el dolor fue las primeras dos semanas. Luego había que ir con calma en la recuperación porque es una lesión complicada. Ya ha recibido el alta, me he venido sintiendo muy bien desde hace muchos días y ya estoy entrenando normal con el equipo. Estoy a disposición del entrenador", ha comentado. ¿Para jugar de inicio contra el Sporting? "Tengo 18 años, es un gran partido y es un gran rival, si juego mejor. Pero si no, esperaré la oportunidad para cuando me toque", ha respondido.

Al Huesca y a sus hinchas se les han hecho muy largas estas semanas sin Cucho Hernández. El punta sudamericano lo asume con naturalidad y lo expone con elocuencia. “Este momento tarde o temprano iba a pasar. Menos mal que ha pasado faltando once-doce fechas. Para eso era el colchón. Sabíamos que los otros equipos nos iban a enfrentar con todas y así fue. Lastimosamente hemos tenido muchas bajas y se nos ha complicado. Ya estamos volviendo todos poco a poco y seguramente subiremos el nivel y volveremos a ser el Huesca que éramos hace algunas fechas", ha reflejado.

Es un hecho que su regreso ha sido muy celebrado, cosa que el propio futbolista ha sentido y ha agradecido. "Colocaba ayer (por este miércoles) un tuit en mi Twitter personal que lo más lindo que te da el fútbol es el cariño de la gente. He estado muy contento porque me han brindado mucho apoyo desde el primer día de la lesión. Han estado muy atentos a mí. Como siempre digo desde el primer día que vine, yo tengo que responderles desde dentro de la cancha y eso es lo que quiero ahora", ha indicado.

Toda esa corriente positiva por ver a Cucho Hernández en el rectángulo de juego, ¿le genera presión, le asusta? "No, no, no. A mí me no asusta, a mí gusta la presión. Lo he demostrado porque yo nací para esto. Vivo para esto. Entonces, si la afición tiene esperanzas en mí es porque he hecho el trabajo bien y sabe lo que podemos dar. El grupo me ha ayudado a demostrar lo que he demostrado hasta ahora y lo seguirá haciendo el resto de los partidos", ha respondido.

El objetivo para el delantero colombiano no es otro que colaborar activamente en la carrera por el ascenso y dirigir al Huesca más allá de toda frontera conocido, hasta Primera División. "Claro, claro. Seguro. Con mucha ambición. Me caracterizo por eso. Quiero ir a por todas siempre. Pero estoy muy tranquilo. Porque si al entrar estoy algo nervioso eso se notará y lo aprovechará el rival. Iré poco a poco. Esperamos que la vuelta sea de la mejor manera", ha asegurado.

Para que el Huesca recomponga el paso, este próximo lunes tiene por delante un gran prueba de fuego contra un gran rival en gran momento, el Sporting. "Viene de ganar 4-0 a la Cultural y en un alto estado de confianza. Pero nosotros estamos muy tranquilos. Todos los equipos de esta categoría saben que El Alcoraz es un fortín y esperamos volver a nuestro nivel. Jugar bien, proponer lo que sabemos y obviamente ganar. Se acerca el final y cada punto es valioso", ha manifestado Cucho Hernández.