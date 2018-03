Cucho Hernández, uno más en la vuelta del Huesca a los entrenamientos

Cucho Hernández ya está aquí. Cucho Hernández ya llegó. El más esperado de los regresos se ha hecho efectivo en el entrenamiento vespertino que este miércoles ha desarrollado la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca en el Instituto Montearagón. El delantero colombiano , baja en los últimos seis encuentros por una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, ha sido uno más con el grupo , lo que sin duda es una excelente noticia para todos en el conjunto altoaragonés. Los goles y la aportación al juego de ataque de Cucho Hernández pueden ser el mejor remedio para los males que afectan en estos momentos a un líder de la categoría de plata que no acaba triunfante un partido desde el 1-0 a la Cultural Leonesa de hace cinco jornadas.

El simple hecho de comprobar cómo ha trabajado el jovencísimo punta cafetero (18 años) a lo largo de los 90 minutos de entrenamiento da pie a pensar en que su retorno este próximo lunes contra el Sporting es factible que se dé incluso en la titularidad. Lo que parece seguro es que como mínimo tendrá un buen puñado de minutos, salvo que en las cuatro sesiones que le restan al Huesca para alcanzar la cita contra los asturianos surjan contratiempos inesperados. El jugador cedido por el Watford inglés ya cuenta con el alta médica, tras visitar el lunes en Barcelona al doctor Ramón Cugat y recibir su beneplácito, por lo que ahora se trata de la respuesta y las sensaciones que tenga en su pie dañado para calibrar cuál será su papel frente al Sporting.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, que la pasada semana ya apareció por el campo de entrenamiento aunque a menor ritmo, cayó lesionado el 28 de enero en el Huesca-Osasuna. Desde entonces, seis jornadas ha estado el líder sin su mayor baza ofensiva. En las dos primeras, pese a su ausencia los azulgranas lograron atar dos victorias por la mínima, en Sevilla (0-1) y en El Alcoraz contra la Cultural; a partir de ahí, uniendo la baja del ex del América de Cali a las numerosas pérdidas acaecidas en su plantel, el equipo oscense perdió en Valladolid (3-2) y Vallecas (3-0) para continuar con sendos empates contra el Almería en casa (2-2) y en Reus (0-0).

En lo que ha sido su estreno en el fútbol europeo, el ‘9’ azulgrana ha anotado 11 goles, ha dado 4 asistencias y ha participado como titular en 21 encuentros para un total de 23 apariciones en liga. Estos son solo los datos más llamativos. Fuera de las estadísticas aparecen las condiciones de un jugador distinto, con altas capacidades físicas y técnicas, implicación en la causa y ahora unas ganas locas de volver a enfundarse la zamarra del Huesca para impulsar la marcha de su equipo, hoy día en medio de un atasco en los resultados aunque todavía conservando una renta de 6 puntos sobre la tercera posición.

Sin Akapo y sin Gallar

Los que no han acudido este miércoles al Instituto Montearagón han sido el lateral Carlos Akapo, el extremo Álex Gallar y el lateral izquierdo Rulo Prieto. El primero sigue en su proceso de puesta a punto tras la operación de menisco en diciembre que le ha generado algún problema extra, mientras que en el caso del segundo, fue el técnico Rubi quien aseguró este pasado domingo en Reus que no había jugado por una contractura muscular y que en principio no peligraba su concurso ante el Sporting. Rulo está descartado por culpa de un esguince de tobillo.

También se ha sumado a la dinámica de grupo este miércoles otro delantero centro: el canterano Sergio Sánchez, que ha superado una rotura muscular y que juega en el filial y entrena de forma habitual con un primer equipo que este jueves se ejercitará a puerta cerrada tras el reajuste en la programación efectuado por los técnicos.