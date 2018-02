Rubi: "Hay que hacer borrón y cuenta nueva"

Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, entrenador del Huesca, relató que es momento para "hacer borrón y cuenta nueva" tras un partido en el que "solo queda felicitar al rival".

"En la primera parte el Rayo ha sido muy superior a nosotros y ha liquidado el partido. A partir de ahí, todo lo que ha pasado de más ha sido seguir remando para morir en la orilla. No hay nada que reprochar y solo queda felicitar al rival que ha hecho mejor partido que nosotros", dijo.

Sobre el cambio de planteamiento del Huesca comentó: "Hemos intentado ayudar al equipo, donde teníamos alguna duda o algún problema no han venido los goles. Tenía dudas entre Ferreiro o Rulo en el carril izquierdo pero eso no ha sido determinante. Lo que peor me ha sabido a mí es que sacando tres centrales, que son gente poderosa, nos han marcado un gol a balón parado con una falta muy lejana. De inicio podríamos haber corrido más, el planteamiento de nuestro rival era intentar presionarnos arriba pero no hemos acabado de atrevernos a continuar lo que habíamos hecho en Valladolid que con uno menos hicimos más cosas que hoy. El partido se ha abierto en una jugada que a mí es lo que peor me sabe, porque el planteamiento puede ser mejor o peor, puede gustar más o menos la alineación pero una falta lejana es una falta lejana juegues contra quien juegues".