“Sabíamos que podía pasar, eran dos rivales muy buenos”

“Fue una derrota dura. En la primera parte no hicimos buen partido. Hay que intentar pasar página y mirar al siguiente”. Ese es el resumen que se hace del partido en el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca, que este sábado en Vallecas encadenó su segunda derrota después de marcharse de vació en la anterior jornada del Nuevo Zorrilla de Valladolid. El 3-2 en Pucela nada tuvo que ver con el hiriente 3-0 que le endosó el Rayo, el cual no necesitó más de que 34 minutos para anotar los tres goles, quedarse con los puntos y apretar la tabla clasificatoria en su planta superior. Por eso es obligado para los azulgranas el análisis y la reflexión, como ha explicado el centrocampista Juan Aguilera este domingo, que deben llevarse a cabo desde “la tranquilidad. Hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo. Podía pasar, eran dos rivales muy buenos. Pero seguimos líderes y a cinco puntos y esto no nos tiene que poner nerviosos”, ha incidido el ‘5’ del Huesca, cuya vuelta a la titularidad no resultó feliz porque “no me encontré cómodo”.