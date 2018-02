El Huesca busca el golpe en la mesa ante el Sevilla Atlético

No es un David contra Goliat. Ni mucho menos. Y en ello llevan toda la semana insistiendo en la SD Huesca, porque por mucho que los oscenses estén asentados en lo más alto de la clasificación, y visiten al Sevilla Atlético, que ocupa la parte baja de la tabla, "esto es la Segunda División y aquí cualquiera gana a cualquiera", aseguran tanto los jugadores como el entrenador en la entidad azulgrana. Lo dijo Rubi en su rueda de prensa, haciendo hincapié en que aunque a su rival de esta tarde no le acaban de salir las cosas –solo ha conseguido dos triunfos–, ninguna de sus derrotas ha sido contundente. Como referencia clara para los aficionados oscenses a la hora de dar respaldo a estos argumentos, está el encuentro de ida en El Alcoraz, cuando los de Tevenet lograron arañar un punto al ahora líder. Demostraron entonces no ser un filial al uso, manejando los tiempos de partido como si tuvieran una experiencia mucho mayor de la que podría llevar a pensar el año de nacimiento de su DNI.