Badía, Moya y Mouriño, caras nuevas en un Real Zaragoza remozado en Santander

Badía, Moya y Mouriño son las tres caras nuevas en el once inicial de un Real Zaragoza remozado en Santander. Víctor Fernández se ver forzado a cambiar el portero por la lesión de última hora de Cristian Álvarez; recupera tras sanción al centrocampista extremeño; y apuesta por el zaguero uruguayo como lateral derecho.

El equipo zaragocista necesita ganar en El Sardinero para asegurar matemáticamente la permanencia sin depender de resultados de terceros y para no dejar todo pendiente de cara a la última jornada, la del próximo domingo en La Romareda ante el Albacete.

Con un empate, en principio, no le sería suficiente. Pero, lo mismo que si se produjera la derrota zaragocista en Santander, existen probabilidades de acabar este domingo con la salvación atada, pues hay marcadores de los implicados en la zona baja que podrían serle favorables a los aragoneses: el Amorebieta no debe ganar al Espanyol en Bilbao; el Alcorcón no tiene que ganar en Valencia al Levante; y el Mirandés no tendría que ganar en Albacete. Ahí también juega indirectamente el cuadro aragonés.

Asimismo, la tarde de horarios unificados de esta penúltima jornada es tan 'sui géneris' que si todos los tanteos fueran adversos el Real Zaragoza podría afrontar la última jornada en puesto de descenso, un drama.

Para solucionar este entuerto, Víctor Fernández, que pierde de nuevo por lesión al portero Cristian Álvarez (además del ya conocido Zedadka), va a alinear de inicio a Badía; Mouriño, Francés, Jair, Lecoeuche; Moya, Grau; Mollejo, Maikel Mesa, Liso; y Azón. Los suplentes serán Rebollo, Poussin, Gámez, Juan Sebastián, Operé, Aguado, Terrer, Manu Vallejo, Cuenca, Sergi Enrich y Bakis.

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, opondrá a Ezkieta; Dani Fernández, Hernando, Rubén Alves, Saúl García; Aldasoro, Morante; Andrés Martín, Peque, Íñigo Vicente; y Arana. En el banquillo estarán Parera, Juan Gutiérrez, Germán, Moreno, Grenier, Sangalli, Íñigo Sáinz, Lago Junior, Mboula, Arévalo, Baturina y Ekain.

Arbitrará el colegiado navarro Galech Apezteguía, apoyado en el videoarbitraje (VAR) por el vasco Sagués Oscoz. La tarde es nublada y fresca en Santander, con 15 grados al inicio del partido (las 18.30). El césped presenta un buen aspecto. Está garantizado un lleno completo en los graderíos, con 22.200 espectadores.