Adrián Liso: "Me ha venido todo muy de repente"

Adrián Liso es el protagonista del presente en el Real Zaragoza y se esfuerza en serlo del futuro. Su gol al Huesca cambió el partido y puso a su equipo en dirección a la victoria. Impulsado desde las categorías inferiores hacia la titularidad del primer equipo; vive unos días felices y pletóricos. Este miércoles, salió al estrado de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva por primera vez, con una amplia sonrisa, desenvoltura y la ilusión de quien a sus 18 años está en una nube. “Siempre he trabajado para tener estas oportunidades. Intento siempre aprovechar todo al máximo posible. El sábado estaba en caliente y no veía todo lo que había hecho, pero unos días más tarde me di cuenta de que marcar un gol con el equipo de mi ciudad es algo por lo que siempre había luchado y que ahora tengo el privilegio de decir que lo he conseguido. Para mí es un sueño”, comenzó Liso, quien ya el pasado verano dejó destellos en la pretemporada con Escribá.

“Hace dos meses quién me iba a decir que iba a estar aquí. Me ha venido todo muy de repente y lo estoy pasando relativamente bien. Que te llegue el debut, la titularidad y el gol todo de golpe pues es impactante. Más siendo joven como yo. Me lo dijo ya Emilio (Larraz), que hay que estar siempre preparado para lo que pueda pasar. Y yo así lo hice durante toda esta temporada”, subrayó.

Liso se ha encontrado un vestuario poblado de gente que no hace mucho representó el papel que ahora le toca a él. Azón, Francés, Francho, Borge, Guti… Chicos de casa para ayudar a esa integración. “El primer apoyo que siempre he recibido es el de los compañeros. Es el más constante y cercano. Es una piña muy buena y he notado que he tenido mucho apoyo por parte de todos”, indicó. También se ha encontrado a Víctor Fernández, el entrenador que le ha subido. “Al principio se me hacía raro, porque la última vez que estuvo él yo era recogepelotas. Claro, es impactante ver cómo tu estás de recogepelotas y después ver que te está entrenando... Me dio tranquilidad y confianza y, siendo un juvenil como soy, eso me ayuda mucho a seguir creciendo”, apuntó Liso.

Con la permanencia del Real Zaragoza encarrilada y el Deportivo Aragón luchando por el ascenso a Primera RFEF, su próximo mes, en función de las necesidades del primer equipo, puede devolverlo al filial como refuerzo de nivel. “Yo estoy aquí para ayudar en lo que sea al club y para luchar lo máximo posible. Jugaré al cien por cien donde me digan. Este año ya me pasó jugando con el filial y bajé al juvenil para jugar contra el Barcelona”, recordó, analizando su renovación de hace un mes: “Es el club de mi vida y quiero estar aquí. Es una felicidad enorme el poder estar aquí. Algo inigualable”.