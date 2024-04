Javier Planas: "El empate es bueno para el Huesca y para el Real Zaragoza"

El mejor jugador de la historia del Real Zaragoza, Carlos Lapetra, era de Huesca. El motor de los Zaraguayos, Javier Planas, también nació en la provincia altoaragonesa. En Almudévar, concretamente, a mitad de camino entre Huesca y Zaragoza. Desde esa atalaya audita el encuentro de este sábado uno de los más grandes centrocampistas del fútbol español de los 70.

¿Cómo ve el partido?

Igualado. Los dos equipos llegan empatados a puntos en la clasificación. Cuando se han jugado más de 30 jornadas, nada es casualidad en cualquier competición.

El Huesca parece más fuerte en las últimas fechas.

Le recuerdo que el Huesca perdió y el Zaragoza empató el fin de semana pasado.

Pero la trayectoria última era mejor la del Huesca.

Es cierto que llevaban una racha buena y que encajan muy pocos goles últimamente. En Segunda se meten muy pocos goles. Si no metes, es importante no encajar.

¿Qué opina del Zaragoza?

Qué voy a opinar cuando ya llevamos tres entrenadores. Cuando un equipo lleva tres entrenadores, la culpa no es del entrenador. Hay una falta de calidad evidente.

Sin embargo, usted sí ascendió a Primera con el Zaragoza.

Había buenos futbolistas en ese Zaragoza de los 70. Ascendimos e hicimos cosas importantes en Primera División porque ese Real Zaragoza tenía futbolistas de categoría. Si al lado tienes a Arrúa o García Castany, es más sencillo jugar, claro. Y si detrás están Manolo González y Violeta, se juega muy cómodo. Y si arriba empujan Ocampos o Diarte, es más sencillo marcar gol.

Qué tiempos…

Es una pena que toda la gente que va al fútbol, ahora que se aplaude hasta cuando se saca un córner, no hayan visto jugar a los grandes Zaragozas. Es muy bueno que la afición siga yendo a La Romareda, que esté con el Zaragoza; pero me temo que este es otro fútbol…

¿No le gusta demasiado el fútbol de ahora…?

No es que no me guste, es que no lo entiendo…

Explíquese, por favor.

En mis tiempos, el defensa marcaba al delantero; ahora es el delantero el que marca al defensa, pues tiene como principal función presionar al defensa para que no salga con la pelota controlada. La mayor parte del partido tienen la pelota los defensas y el portero. Antes, se jugaba hacia adelante; ahora, la mayor parte de los pases se hacen hacia atrás. Cuando un jugador da una de las llamadas asistencias, es la bomba. Ni le cuento si mete gol, un hecho cada vez menos común…

Lecciones de fútbol del cerebro de los Zaraguayos…

No, simplemente le cuento lo que veo. Por eso veo cada menos fútbol. Ese tiempo se lo dedico a mi mujer, mis hijas y mis nietos.

Volvamos al partido Huesca-Zaragoza.

Tal y como están, el empate es bueno para los dos.

¿Qué encuentro prevé?

Eso nunca se sabe en el fútbol. Pueden pasar mil cosas. Una jugada puede cambiarlo todo… Si no pasa nada extraño, será un partido de poco fútbol, con pocos goles… Un empate.