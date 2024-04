Elady Zorrilla: "Al derbi hay que llegar tranquilos, ya batallaremos luego para ganar"

Aunque lleva aquí unos pocos meses, ya le habrá alcanzando la onda expansiva de lo que supone para la SD Huesca el derbi aragonés ante el Real Zaragoza.

Sí, se prepara con mucha ilusión por dar un pasito más hacia la permanencia. Y qué mejor partido para conseguirlo que un derbi.

Son encuentros en los que se ponen en juego las emociones. Los conoce bien porque usted ha jugado los derbis canario y murciano con el Tenerife, el Cartagena y el Real Murcia. ¿Cómo los vive?

Como dice, tengo experiencia en dos derbis muy calientes. Bastante pasionales. El canario es seguramente uno de los mejores de España. Son partidos en los que hay que tener la cabeza muy fría, saber que el encuentro dura 90 minutos. Hay que conocer lo que nos jugamos, no nos podemos dejar guiar por las emociones, Hacer nuestro partido. Obviamente, lo emocional también suma. Suma o te puede restar, según lo tomes. Yo quiero tomarlo por la parte positiva, de lo que te da esa energía para correr. En un derbi sacas fuerzas de donde no las hay.

¿Qué les ha dicho el entrenador o qué les ha tratado de inculcar de cara al encuentro?

Llevamos una semana bastante buena de entrenamientos, tranquila, sabiendo lo que nos jugamos. Como le digo, tenemos a jugadores como Pulido, Sielva, Nieto, Carlos Gutiérrez… con una experiencia amplia en este tipo de duelos. Es un derbi, pero es sobre todo un partido que van a marcar mucho las emociones. Entonces tampoco es bueno estar recordando toda la semana la palabra derbi, derbi, derbi. No, es un partido de fútbol que hay que ganar estando tranquilos. De lo contrario, nos podemos pasar de frenada y equivocarnos.

¿Cómo se está encontrando? ¿Es esta su mejor versión posible en este momento?

Sí, me estoy sintiendo bastante bien. Me gustaría ayudar al equipo algo más en la faceta de los goles y con alguna asistencia, pero es verdad que en jugadas enlazadas o en acciones de continuidad no estamos teniendo la fluidez que podemos alcanzar, y eso hace que los puntas no participemos tanto. Siempre se puede dar un poquito más.

¿Cuál es la clave de la reacción de un equipo que parecía hundido en octubre?

Siempre lo he dicho, a este equipo le caracteriza la humildad, la entrega en el campo. Eso me ha sorprendido muchísimo, aparte de que hay calidad.

Esta semana, con un derbi, se pasa por encima de la derrota en Ferrol tras once jornadas invictos.

Cuando terminó el partido parecía que habíamos perdido un ‘play off’. El equipo estaba muy tocado porque no estábamos acostumbrados a perder. Cuando llevas tanto tiempo sin hacerlo te habitúas a ganar, a empatar, a sumar, y eso es una mala costumbre en esta categoría porque es muy difícil. Once partidos… Yo nunca lo he conseguido, ni en Segunda, ni en Segunda B ni en Tercera, en ningún lado. Es una barbaridad.

Cinco puntos por encima del descenso, ¿sigue pensando que la SD Huesca lo tiene difícil para salvarse?

Salvar la categoría está siendo complicadísimo, y por que vayamos al estadio del Mirandés y ganemos 0-3 no deja de serlo.

¿Cómo ve al Real Zaragoza?

Parecía que era un equipo que apuntaba alto. Es una plantilla hecha para ascender, con una dirección deportiva para ascender. Tuve la suerte de tener al director deportivo, Juan Carlos Cordero, conmigo en el Club Deportivo Tenerife. Es un profesional como la copa de un pino, sabe mucho de fútbol. Pero es que en Segunda División hay 15 equipos diseñados para subir. Es muy difícil. No te vale solo con los nombres, porque como te relajes un poco te vas a Primera RFEF.

¿El derbi es una final para ambos?

No miro más allá de sacar los tres puntos. Si ganas das un paso importante a la salvación, pero te siguen quedando puntos y el rival es dificilísimo. Si lo pierdes, tampoco has descendido. O sea, hay que tener calma que va a ser largo. Ojalá ganemos los dos siguientes encuentros a Real Zaragoza y Real Valladolid. Con 48 puntos estás casi salvado.

¿Hablan mucho del partido del sábado en el vestuario?

No, no he hablado mucho del derbi. Es que lo tomo con tranquilidad, la verdad. Me gusta llegar al encuentro con calma, y cuando empiece ya batallaremos para ganarlo. No quiero darle más importancia. Cuando tú piensas tanto en algo, puedes coger hasta cierto nerviosismo y yo me tomo las cosas con tranquilidad. Luego en el campo no tanto, soy bastante caliente, pero durante la semana me encuentro relajado.

Su cesión expira el 30 de junio. ¿Mira más allá?

Tengo contrato con el Club Deportivo Tenerife, me queda un año más y otro opcional. Ahora mismo sé que tengo que volver allí, cumplir mi contrato, y si sigo allí lo haré con muchísima ilusión porque ese proyecto está hecho para ascender. Era un punto seguido y veremos qué pasa. En el fútbol da todo muchas vueltas y lo importante es que no me arrepiento de la decisión que tomé viniendo aquí cedido porque estoy súper a gusto. Quería venir.

¿Y le gustaría seguir?

Desde el primer momento, antes de que se interesara por mí la SD Huesca, le dije a mi representante que quería venir aquí porque creía que era un sitio donde podría dar una buena versión y, gracias a Dios, cuando uno piensa una cosa, mire...

¿Por qué Huesca?

Nunca había jugado en el norte, era un estadio que me llamaba la atención. Creía que el equipo se adaptaba mucho a mi juego y elegí bien, tenía un pálpito.