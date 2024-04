Iván Azón: "El gol me va a dar mucha confianza"

No está siendo una temporada sencilla para Iván Azón. Los problemas físicos y las lesiones, la falta de goles, los problemas del equipo… El fútbol también son adversidades, y el delantero aragonés suma dos temporadas acumulando cicatrices, momentos más o menos complicados… Un proceso de maduración fuera y dentro del campo para alguien que con 17 años ya estaba solucionándoles al Zaragoza los problemas de otros: casi nadie lo recuerda, pero Azón saltó a la primera plana cuando no le tocaba, y lo hizo con rendimiento, goles vitales y una compostura impropia de quien era un juvenil. En el fútbol también hay poca memoria, por eso el presente, esta temporada, le ha retorcido varias curvas por el camino a un delantero que, por fin, le llegó el gol contra el Tenerife el pasado fin de semana. “El gol me va a dar mucha confianza”, apuntó el ariete del Real Zaragoza en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

Azón indicó que el equipo se ha liberado después de ese triunfo, dejando atrás el bloqueo emocional provocado por la crisis de resultados que se llevó por delante a Julio Velázquez. “La victoria fue un respiro, la vivimos con mucha alegría. Hay que seguir trabajando para más victorias”, recalcó Azón.

El futbolista del Real Zaragoza regresó al once el pasado domingo después de varias semanas fuera. Víctor Fernández, como único delantero, ha preferido a Bakis. Azón quedó en un segundo plano, y, según explicó este miércoles, el técnico trabajó con él en otras demarcaciones y funciones (en banda). “He ido avanzando. Las primeras semanas había entrenamientos en los que ocupaba otras posiciones. Era difícil para mí, pero al final me ha ayudado para cambiar el chip y evolucionar en otras facetas del juego que no son las mías de normal. He ido encontrándome mejor, ganando confianza y he podido ser titular”, destacó.

El siguiente reto del equipo es romper la barrera de los malos resultados fuera de casa. En Valencia, contra el Levante, el Zaragoza afrontará ese desafío. “Ahora nos ponemos el objetivo de ganar el máximo número de partidos posibles. En casa es mas sencillo gracias al calor de la afición. Pero fuera también, porque casi siempre nos acompañan muchos zaragocistas. Nos ponemos el reto de ganar fuera”, aseguró.

Azón pudo volver a mezclarse con Bakis en la delantera, una fórmula de dos puntas que es sobre la que el Zaragoza ha jugado sus mejores partidos. Aquellas cinco victoriosas primeras jornadas de liga dejaron un Zaragoza afilado por ambos puntas, de características distintas, pero complementarias, con Bakis pivotando y jugando más al apoyo y de espaldas, y Azón agitando el frente como movilidad, caída a bandas y desmarques. El canterano así lo ve: “Podemos jugar los dos, o los tres con Sergi Enrich. Somos delanteros que podemos jugar solos, pero tener a alguien al lado nos ayuda, tener alguien que luche los balones también es importante. Tanto Sinan como Sergi son delanteros que pueden venir a recibir más al pie y guardar más balones, y yo soy más de hacer rupturas al espacio. Creo que es bueno que nos sepamos complementar”.