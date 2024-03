Víctor Fernández: “Por la celebración, parecía que habíamos ganado la Copa del Rey”

"Hemos tenido momentos muy brillantes, especialmente los arranques de las dos partes, fútbol rápido, vertical, profundo… Pero también ha habido errores descomunales, gigantescos, que han podido meter al Tenerife en el partido. Me he quedado alucinado en el vestuario, parecía que habíamos ganado la Copa del Rey". Así de elocuente se mostró este domingo el entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, pocos minutos después de que su equipo se reencontrase con el gol y la victoria frente al Tenerife.

El técnico subrayó la importancia de un triunfo “vital”, que ayuda a romper “muchas barreras psicológicas” en una plantilla “bloqueada y angustiada”. “Inseguridad, desconfianza, el gol... Esta victoria nos permite volver con una sonrisa a casa. Dentro del propio partido ha habido contrastes tremendos, algo que tendremos que corregir. No quiero ser crítico, porque lo importante era ganar, pero en la intimidad lo corregiremos”, avisó Fernández, que sí puso en valor la “muchísima presión” que soportaron sus jugadores.

“Hemos sido más punzantes, más venenosos, más intencionados, pero tenemos que incorporar a nuestro juego muchas más cosas. Me gustaría que el equipo jugara siempre como en el segundo tiempo contra el Espanyol, pero con gol. El próximo partido en Valencia le doy la categoría de trascendental, debemos revelarnos, demostrarnos si somos un equipo pequeño o que puede asaltar cualquier campo”, afirmó el entrenador.

La actitud del grupo

Víctor Fernández destacó en repetidas ocasiones el "buen trabajo" de sus jugadores. Tanto a nivel colectivo como individual. "Ha habido una muy buena actitud de todo el grupo. Eso queda reflejado en el comportamiento de los cuatro que han salido desde el banquillo, que han sumado mucho. Pero también hemos trabajado muy bien individualmente. Me alegro muchísimo por Germán (Valera). No había hecho ni una asistencia en toda la temporada, yo estaba alucinado. ¿Cómo podía ser? Le he dado un abrazo porque tiene que crecer mucho", aseveró.

Además del extremo, Víctor Fernández se refirió también a la aportación del canterano Iván Azón, que volvió a celebrar un gol cinco meses después. "Cuando sale al campo da el 200%, es un jugador muy incómodo. Le he dicho que no se apurara porque iba a sacar ventaja en todas las carreras, que pensara su acción. Ha jugado muy bien de espaldas, no ha estado tanto por los suelos como hace muchos partidos, eso no puede ser. Un delantero tiene que vivir de pie. Si alguien merecía el gol, es Iván. Es muy generoso, muy solidario, muy trabajador, zaragocista, estoy muy feliz porque nos ha ayudado mucho», finalizó el preparador zaragozano, tremendamente satisfecho por el rendimiento de su plantilla en el partido que él mismo había calificado como «el más importante de la temporada».