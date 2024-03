Víctor Fernández: "El Real Zaragoza necesita a sus goleadores”

Víctor Fernández se mostró mucho más optimista en la rueda de prensa que el Real Zaragoza sobre el césped. En su repaso del encuentro, por encima de todo, subrayó la progresión que a su juicio experimentó el conjunto aragonés en la segunda mitad del encuentro dirimido en Anduva ante el Mirandés. “Se ha demostrado que nos cuesta muchísimo. Tenemos que dar un salto cualitativo en los últimos 30 metros que no hemos dado. La tendencia, como el otro día, es que hemos ido de menos a más. Se ha visto en la segunda parte un Zaragoza más ambicioso, con dos ocasiones. Hemos podido sacar el partido adelante. Queríamos sacar los tres puntos. La jugada de Mouriño en ataque en el minuto 87 lo dice todo”, explicó Fernández.

Víctor continuó con su lectura del partido. “Los cambios han sido para darle frescura al equipo. Estoy contento con el crecimiento en el partido. Tenemos que ser más atrevidos en los unos contra uno, tener más veneno en las acciones. No me ha gustado el primer tiempo. El segundo tiempo, a excepción de los primeros minutos, hemos tenido más el balón y hemos tirado más a portería que ellos. Hemos sumado un punto. Cuando uno no puede ganar, nunca hay que perder”, repitió.

El técnico del conjunto aragonés valoró el comportamiento de las caras nuevas que se vieron en el Real Zaragoza. Víctor puso puntuaciones muy altas a varios jugadores. “En cuanto a la gente que ha entrado nueva respecto al partido anterior, comparto la opinión de que ha estado bien. Lluís lo hace bien cuando le toca jugar, no le supera el partido. La pareja Moya y Aguado han hecho un partido buenísimo, cómo han trabajado. Han sido de los jugadores más brillantes, con más compromiso con la pelota. Estoy supercontento con el partido de los dos. Liso ha sido al jugador que menos le ha pesado el partido, ha dado verticalidad, ha sido el jugador más peligroso, trabajador, con buena actitud. Los que han salido luego, han tenido muy buena actitud”, consideró Fernández.

También habló de los hombres más específicamente ofensivos. “Maikel aunque no esté con participación es el jugador más relacionado con el gol. Lo veía fatigado por el trabajo de ida y vuelta. En cuanto a Bakis, lenta mejoría respecto al partido del domingo. No ha tenido muchas situaciones dentro del área. Espero que aumente sus prestaciones en el equipo. El equipo necesita a sus goleadores”, destacó.

Por encima de todo, Víctor destacó el juego de su equipo a lo largo de la segunda mitad. “En el segundo tiempo, hemos ido decididamente a por el partido dentro de nuestras posibilidades. El domingo pasado metimos al Espanyol toda la segunda parte en su área. Quisimos ganar con un apoyo brutal de nuestra afición. En el segundo tiempo, hemos puesto más ambición, pero nos falta el punto de tranquilidad en la toma de decisiones. En el momento que mejoremos algo en ese apartado, seremos un equipo más peligroso. Mientras no encontremos ese punto, nos va a tocar sufrir mucho”, concluyó.