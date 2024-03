Un exjugador del Real Zaragoza acusado de abusos sexuales en Argentina

Jorge Daniel ‘Negro’ Martínez, quien militara en el Real Zaragoza en sus tiempos de lateral derecho y ahora entrenador del equipo femenino de Boca Juniors en Argentina, se enfrenta a cargos por abuso sexual. Un proceso que vive hoy su primer día de juicio, en un caso que ha generado una gran expectación en el país sudamericano. Jorge Martínez tuvo un paso efímero por el Real Zaragoza en la temporada 1999-2000. Llegó en verano desde River Plate, pero solo unos meses después, con una aportación mínima en aquel equipo dirigido por Chechu Rojo, regresó a Argentina. Allí, siguió jugando en varios clubes como Independiente, Colón, Boca Juniors, Olimpo o Nueva Chicago. En el Zaragoza, solo jugó en un partido de liga, en la segunda jornada de aquella temporada, cuando salió desde el banquillo para seis minutos en la victoria 4-0 contra el Real Oviedo. También participó en dos partidos de Copa, contra el Recreativo de Huelva y el Racing de Santander. Era el Zaragoza de Milosevic, Marcos Vales, Juanele, Acuña o Jamelli. Pablo y Sundgren, sobre todo, le cerraron el paso en el lateral derecho. A su retirada en 2010, optó por la trayectoria de entrenador.

Según informan desde Argentina, Jorge Martínez fue denunciado por Florencia Marco, jefa de prensa del equipo de fútbol femenino de Boca. La causa se inició en marzo de 2023, pero, supuestamente, los abusos se iniciaron antes. El ex lateral asumió su cargo como entrenador de Boca Juniors a fines de 2019, ya desde ese momento habría tenido actitudes impropias. En octubre de 2022, durante un viaje a Quito de la delegación para la Copa Libertadores Femenina la situación se complicó.

Jorge Martínez, en un entrenamiento del Real Zaragoza. Oliver Duch

Según la denuncia, el entrenador, que ya venía insinuando todo el tiempo sus actitudes, la manoseó en sus partes íntimas. En el lapso que medió entre ese hecho y la formalización en Tribunales, Marco intentó que el club se involucrara en lo que estaba ocurriendo, pero no sucedió. “Yo acudí al departamento de Género e Igualdad de la institución, donde me dijeron que tomara licencia mientras ellos investigaban. Al mismo tiempo, Martínez seguía al frente del plantel femenino como si nada. Pasaron meses, jamás tuve una respuesta y entonces me presenté con mi abogada, Andrea Luncaglioli, y radiqué la denuncia”, ha relatado Florencia a Infobae.

Si bien Martínez negó todo, para Marcelo Baños, el juez que hizo la instrucción del caso junto al fiscal Eduardo Cubría, la denuncia tenía mucho sustento y entonces decidió la elevación a juicio en mayo del año pasado por el delito de abuso sexual simple, que tiene una pena de seis meses a cuatro años de prisión.

Actualmente, Jorge Martínez está suspendido de sus funciones como entrenador y apartado de Boca Juniors. “Estoy feliz, porque llegó el día para demostrar mi inocencia. Esa es la tranquilidad que tengo. Contento que se ejecute el juicio. Estoy muy seguro, porque soy inocente”, admitió el exfutbolista del Real Zaragoza a su llegada a los tribunales.