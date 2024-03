Aquel viaje a la galaxia, 20 años del Galacticazo

La última alegría gorda no pudimos celebrarla. Acaeció el 17 de marzo de 2004, apenas seis días después del 11-M. A causa de esa tragedia, los festejos fueron suspendidos. No pudimos acudir, por tanto, a la plaza del Pilar, como marca la tradición; pero esa alegría, ese orgullo, no nos lo arrebatarán jamás. Dos décadas después, los valientes que destruyeron a los Galácticos, el Real Zaragoza que derrotó al Real Madrid de Zidane, Roberto Carlos y Beckham, fue reconocido por el zaragocismo en La Romareda. En conmemoración suya también, en una tarde repleta de emociones, el aficionado se partió las manos en los preámbulos del encuentro con el Espanyol.

Se habían anunciado las alineaciones, la afición había cantado los nombres de sus futbolistas y ayer, sobre todo, el de su nuevo-viejo entrenador. Dos trofeos, los últimos en ingresar en el joyero zaragocista, la Copa del Rey de 2004 y la Supercopa de España de ese mismo año, presidían el ingreso de los futbolistas en el campo. Todavía estaba Alfonso Soláns en la presidencia del club. El llamado riesgo controlado que presidió su ejecutoria también contrató peloteros de nivel. De mucho nivel... Solo hay que ver la alineación que sacó el Zaragoza en Montjuic. Del valor de la seguridad en el cobro cuando firmaba Alfonso Soláns, nos enteramos después, cuando Soláns vendió y a la vuelta de pocos años nos fuimos a la ruina. Regresemos al césped, que ayer pisaron los campeones que tienen ahí arriba. Galletti, Gabi Milito, José María Movilla, Cani, Raúl Valbuena, Goran Drulic, César Laínez, Pablo Díaz, Iñaki Hurtado, Jesús Muñoz... Por supuesto, el técnico Víctor Muñoz, acompañado de Eduardo Esteban Basigalup, de Manolo Nieves, de Paul Knaap...

En la nómina también había otros futbolistas de postín, como Savio, David Villa, Dani García Lara; y también, obreros cualificados, como Leo Ponzio, Álvaro Maior o Delio Toledo, que cerró a cal y canto la banda derecha a Luis Figo. En el plantel también militaba Juanele, de quien tanto nos acordamos ahora. Y partícipe fue también Cuartero, que fue quien levantó la última gran copa zaragocista.

El desarrollo del careo en Montjuic es por todos conocido. Primero marcó David Beckham a balón parado. Igualó Dani tras un centro de lujo de Savio desde la línea de fondo. Villa puso el 1-2 desde el punto de penalti. Empató Roberto Carlos, también a balón parado. Y así, se llegó a la prórroga, en la que el Zaragoza se introdujo con un hombre menos por expulsión de Cani. Ya en el tiempo de prolongación, Luciano Martín Galletti pondría fin a la era de los Galácticos, a ese Madrid de Zidanes y Pavones que marcó un tiempo para Florentino Pérez y para el fútbol español.

Meses después, en Valencia, el conjunto aragonés remontaría la ventaja levantina lograda en el encuentro de ida de la final de la Supercopa de España. Los goles de Galletti, Álvaro y Javi Moreno significarían el último título de la vitrina zaragocista. De eso ya hace 20 años, dos décadas desde que fuimos los mejores. Ayer lo recordamos, que dicen que es volver a vivir... aunque sin cantar goles ni victorias.