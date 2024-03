Real Zaragoza-Espanyol: El precioso prólogo de la derrota

La cosa acabó en derrota, pero hay que reconocer que el prólogo fue precioso. Hacía muchísimo tiempo, quizá en las promociones de ascenso a Primera, que La Romareda no disfrutaba de un ambiente semejante. Contribuyó decisivamente la llegada de un entrenador que es algo más que un entrenador en Zaragoza, Víctor Fernández. Recibimiento a lo grande, generación de interés desde días antes del partido, ambiente fantástico de fútbol. Pero eso fue el prólogo. Qué lástima que ningún prólogo, por precioso que sea, que es el caso, no gane ningún premio literario. Tampoco, como vimos ayer, gana ningún partido.

No pudo ser más emotivo el proemio. Ni más extenso. El preámbulo del encuentro en sí arrancó el martes pasado en la misma presentación de Víctor Fernández como nuevo entrenador del Real Zaragoza. Perfecto dominador de todo lo que rodea al fútbol, el técnico ya nos metió en el careo ante el Espanyol cinco días antes de la cita. Interpretó un exordio que reunió una extraordinaria carga emotiva, interrupciones lacrimógenas incluidas. Desde luego, la receta del éxito de Víctor siempre residió y reside en el conocimiento de lo que le gusta al zaragocismo. Igual de lo que quiere ver que de lo que quiere escuchar. Por eso, siempre intentó plasmar el gusto por la pelota, el canon que establecieron Los Magníficos, que todavía habita en la memoria de nuestros mayores, ese fútbol ofensivo que los nacidos después también entendemos como la esencia del verdadero Zaragoza. Y además de lo que queremos ver en el campo (y hace tanto que no vemos...), decía, también de lo que queremos oír. En esta ocasión, la abundante carga dramática que incorporó Fernández hizo que hasta las televisiones nacionales sacaran por fin imágenes del equipo del león para España entera. Incluso Pedrerol abrió con el Zaragoza...

No es sencillo ese logro, y Víctor lo consiguió en un santiamén. El zaragocismo asintió sus postulados de inmediato. Ya se sabe que la memoria nos protege, que colorea todo a nuestro antojo, a nuestra conveniencia. Pensamos en Víctor y evocamos la Recopa, tantas tardes de fútbol del chachi. Este mecanismo defensivo de nuestra mente anestesia los momentos malos, que también los hubo. Pero nuestras emociones nos remiten a ese tiempo precioso en que fuimos los mejores. Además, después de las lecciones magistrales de mediocridad futbolística que nos han regalado Fran Escribá y Julio Velázquez, mejor Víctor, aunque haga tanto que no celebremos nada con él ni con nadie. La respuesta del zaragocismo fue magnífica. Lleno de no hay billetes, recibimiento a lo grande de las peñas ya en los aledaños del estadio, la interpretación del himno a capella como en los grandes días. El prólogo se completó con la presencia de los valientes que derrotaron a los Galácticos, los ganadores de la Copa del Rey ante el Real Madrid en Montjuic y de la Supercopa de España ante el Valencia en 2004, con Víctor Muñoz al frente. El personal, por supuesto, ovacionó a Víctor Fernández cuando fue anunciado en la presentación por la megafonía del estadio. La historia prometía.

Y en estas comenzó el partido, Y el Espanyol, que esta misma semana cambió de entrenador, pero en lugar de un icono apostó por el hambre del entrenador del filial, Manolo González (exentrenador del Ebro, por cierto), nos dio un repaso bueno en la primera mitad. Estudió bien el entrenador del filial perico al Zaragoza, y en un periquete se puso en ventaja. La afición del Espanyol se escuchó en La Romareda. Hasta el aplauso del minuto 21 en memoria de Dani Jarque. Mejoró el Zaragoza de Víctor en la segunda mitad, la grada se volcó con su equipo, pero no pudimos ni marcar. El prólogo fue precioso, pero habrá que seguir escribiendo. La fiesta concluyó con el pitido inicial.