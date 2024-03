Horas, minutos cruciales para resolver si Víctor Fernández sucede o no a Velázquez

En esta lluviosa tarde de domingo, 12 de marzo de 2024, está hirviendo la pócima que puede -y debe- sacar al Real Zaragoza del atolladero en el que se ha metido en los dos últimos meses tras el errático paso por su banquillo de Julio Velázquez, que será destituido en pocas horas.

Los ejecutivos responsables del Real Zaragoza están reunidos con Víctor Fernández, al que consideran la mejor opción para relevar al castellano, que será destituido en cuanto haya recambio firme.

Son horas, minutos cruciales para resolver si Víctor se hace cargo o no del banquillo y del vestuario zaragocista en una crisis de hondura y, de este modo, se convierte en el tercer entrenador del curso a falta de solo 12 jornadas para la conclusión del torneo.

La intención de todas las partes es que a primera hora de la noche, a más tardar, haya una solución. La que sea. Preferiblemente, en positivo. Se quiere que el nuevo entrenador se haga cargo del equipo este mismo martes, en la reanudación de los entrenamientos del equipo, que guarda fiesta en la jornada dominical y también en la mañana del martes, tras haber regresado de Valladolid pasadas las 4.00 de la madrugada tras perder 2-0 en Zorrilla.

Los dirigentes zaragocistas, con el director general, Raúl Sanllehí, y el director deportivo, Juan Carlos Cordero, a la cabeza, apoyados por el consejero Mariano Aguilar en primer plano de escena, tratan de convencer a Víctor Fernández, al que singularmente no consideraron como opción en noviembre cuando ya debieron despedir y sustituir al principal técnico de este fallido proyecto, Fran Escribá.

El entrenador zaragozano, al que la selección de su persona por parte de los directivos de la entidad ha ubicado en una delicada posición en en ámbito moral, afectivo y profesional -por los pros y contras que acarrea decir sí o trasladar un no a la propuesta-, no solo concibe su posible reaparición como salvavidas del hundido Real Zaragoza actual en estos tres meses que restan de campeonato. Víctor también incluye en su idea, madurada a toda velocidad y a bote pronto en las últimas 24-48 horas (hasta este momento nadie del nuevo Real Zaragoza habló jamás con él en ningún término), la continuidad en el proyecto de futuro inmediato del equipo, a partir del próximo verano y de cara a la temporada 24-25, como mínimo. Y no tiene por qué ser desde el puesto de entrenador, que es el que ahora mismo le están instando a asumir.

Cuando anochezca, en este domingo clave para el devenir del caótico Real Zaragoza de la actualidad, se espera ver una fumata, blanca o negra, en la sede de La Romareda. Velázquez no debería volver a aparecer en las fotografías del entrenamiento del martes a las 17.00.

Mientras tanto, en el seno de la SAD se guarda un silencio atronador, monástico, desde el mismo momento en el que el árbitro pitó el final del partido en Valladolid a las 20.45 del sábado. La opacidad, como ya se vio en momentos similares en los últimos meses, alcanza un grado superlativo en el Real Zaragoza cuando las cosas no son de modo que tenían planificado.