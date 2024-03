Lecoeuche vuelve a entrenarse con normalidad

Quentin Lecoeuche podrá jugar el domingo contra el Amorebieta si así los dispone Julio Velázquez y si no sufre ningún contratiempo de última hora. El lateral izquierdo regresó este viernes a los entrenamientos grupales y desarrolló la sesión con normalidad, después de que el jueves no participara junto a sus compañeros en la programación y tareas del Velázquez. El técnico, en su comparecencia de prensa de este viernes, ha subrayado que esa ausencia respondió a una “gestión de cargas”, es decir, a un plan individualizado de entrenamiento para prevenir posibles problemas musculares, por lo que esa ausencia de Lecoeuche no respondió a una lesión concreta.

El historial del defensa francés de problemas relacionados con su estado físico es largo desde que puso sus pies en el Real Zaragoza y apenas ha contado con continuidad con los dos técnicos que ha tenido el equipo, ahora con Julio Velázquez y antes con Fran Escribá.

Precisamente, Leocueche regresó el pasado fin de semana a la titularidad con la reforma táctica del entrenador y la recuperación del lateral izquierdo en una defensa de cuatro futbolistas, aunque acabó siendo sustituido en Villarreal, pasando Francés a esa demarcación.

Todo hace indicar que Lecoeuche podrá volver a estar disponible. Este viernes, ha participado con normalidad en la sesión, un entrenamiento algo más ligero de lo habitual y enfocado al trabajo de las acciones de balón parado. El técnico del Real Zaragoza ha contado con las bajas de los tres lesionados de larga duración, Raúl Guti, Carlos Nieto y Andrés Borge, además de los dos afectados por diferentes lesiones musculares, Sinan Bakis y Cristian Álvarez, baja para los próximos partidos del equipo aragonés.