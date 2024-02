Lecoeuche, enésima lesión

Quentin Lecoeuche, lateral izquierdo del Real Zaragoza, vuelve a estar lesionado. El futbolista francés, de 29 años, no estuvo presente en el entrenamiento de este jueves, llevado a cabo en el estadio de La Romareda, a causa de un inconveniente físico que sufrió durante la sesión anterior, la del miércoles en la Ciudad Deportiva.

No hay, por ahora, parte médico ni reseña aproximada del problema que lo vuelve a apartar de las rutinas del equipo por enésima vez desde su llegada a principios de julio como uno de los fichajes de Juan Carlos Cordero para el nuevo proyecto del Real Zaragoza.

La temporada de Lecoeuche ha sido accidentada desde su mismo aterrizaje en la capital aragonesa, procedente del Valenciennes, club de la Segunda División gala. Se perdió toda la pretemporada (íntegra) y las cuatro primeras jornadas de la liga, ubicadas en agosto y el inicio de septiembre, a causa de una "fascitis plantar" que arruinó su engranaje con el equipo, entonces dirigido por Fran Escribá.

Tras debutar por fuerza en Cartagena durante la parte final del partido a mitad de septiembre (fue el día en el que cayó gravemente lesionado Nieto, al que sustituyó), el lateral francés volvió a la enfermería de inmediato, dos días después, con una "lesión miofascial en el aductor largo de la pierna izquierda".

Tras reaparecer frente al Mirandés, a mitad de octubre tuvo que parar brevemente una semana de nuevo por unas "molestias en los aductores", de las que no hubo parte oficial. En los últimos partidos de la era Escribá fue donde acumuló Lecoeuche prácticamente todos sus minutos y partidos jugados con una mínima continuidad, que han sido apenas 6 completos en lo que va de curso.

En el partido del debut del nuevo entrenador, Julio Velázquez, Lecoeuche fue titular en Albacete... pero pidió el cambio en el minuto 28, de nuevo lesionado, y fue sustituido por Borge. Ahí, el diagnóstico fue una "lesión miotendinosa en el bíceps femoral de la pierna derecha".

Tras cuatro partidos de baja (un mes más, por lo tanto), fue instado a reaparecer como titular en Elda a vuelta del parón de Navidad. Era el 15 de enero y, con evidentes síntomas de no estar físicamente bien, pidió el cambio en la segunda parte, siendo relevado en el minuto 69.

Cuando el pasado sábado ocupó de nuevo la banda zurda de la defensa en Villarreal, Lecoeuche sumaba cinco partidos de banquillo (más de un mes), con minutos residuales o irrelevantes ante el Andorra (entró en el minuto 94), Alcorcón (asomó en el 70), Sporting de Gijón (fue utilizado en el 82) y totalmente en blanco en Éibar y frente al Cartagena.

Todo apunta a que, de nuevo, el galo no podrá tener continuidad este domingo en el duelo con el Amorebieta en La Romareda. No cabe duda, con este currículo, de que la temporada de Lecoeuche en el Real Zaragoza no alcanza los mínimos esperados cuando se conoció su fichaje, del repertorio de Cordero en sus relaciones con el fútbol francés.