Dani Lasure, jugador del Amorebieta: "Somos los últimos, pero no los peores"

El tiempo pasa pronto... Anteayer cumplió 30 años Dani Lasure. En este periodo, le ha dado para todo al zurdo que nos enamoró en la Ciudad Deportiva: para formarse en la Universidad, para llegar al primer equipo del Real Zaragoza, hasta para vencer al cáncer. Historias de fútbol, historias de la vida... El domingo le veremos en La Romareda con la camiseta del Amorebieta.

¿Cómo se siente jugando frente al Real Zaragoza?

Tengo muchas ganas de jugar. Me encanta La Romareda. Ahora mismo acabamos de entrenar (ayer, a las 13.00). Estoy tocado, tengo molestias en la espalda; pero voy a hacer lo posible y lo imposible para jugar en Zaragoza.

Menudo es usted. Con Dani Lasure no puede nadie...

Afortunadamente, me encuentro muy bien después de la enfermedad que sufrí. Voy pasando controles y estoy fenomenal. Mi momento físico es muy bueno. Solo esas molestias que le decía.

Esto de jugar con el último tiene su aquel...

Desde el conocimiento de pertenecer al equipo, de trabajar con esta plantilla, le aseguro que el Amorebieta tiene un equipo muy competitivo. Somos los últimos, pero no somos lo peores. Y esto no ha terminado aún.

El Huesca acaba de jugar con el Amorebieta y con el Mirandés. Y, desde luego, muchísimo mejor el ‘Amore’.

El equipo sigue creciendo, está en el partido todos los días, encaja pocos goles. Si yo fuera el Zaragoza, no me fiaría.

¿Sigue al Zaragoza?

Claro. Allí me hice. Es mi ciudad. Allí sigue viviendo mi familia. Es un club de otra dimensión. Por tanto, la exigencia, con lo bueno y lo malo que esto supone, es muy grande. Muy pocos clubes meten 30.000 espectadores en España, incluida la Primera División. Es un club con un respaldo y con una historia enormes.

¿Impone jugar en La Romareda?

Por supuesto. El ambiente de fútbol del campo del Zaragoza es extraordinario. Se vive el fútbol de otra manera. Y, como le decía, eso puede ser muy favorable para el Real Zaragoza cuando las cosas salen bien, pero también peor cuando salen mal...

Le entiendo.

Nosotros iremos a hacer nuestro partido ante un Zaragoza que necesita ganar. Pero que quede muy claro que nosotros somos competitivo y también queremos sumar para escapar del peligro.

Usted estuvo tan cerquita del ascenso a Primera División con el Real Zaragoza...

Fue muy duro perder así en la promoción de ascenso. Hicimos una gran temporada con Natxo González, con una progresión magnífica. Una verdadera pena no ascender.

También tuvo ofertas muy buenas para jugar en Primera.

No vale la pena quejarse de nada, la historia no va a cambiar. Yo he pasado por muchas cosas, por muchas vivencias, y no me quejo. Soy feliz jugando al fútbol.

La peripecia vital del ‘Amore’ es increíble. Solo faltaba allí usted, el muchacho cultureta que acudía a los entrenamientos del Real Zaragoza con un viejo Opel cuando los compañeros llevaban coches de lujo. ¡Grande hasta para eso, Dani Lasure!

Fue un tiempo bonito. Ahora vivo en Abando, en Bilbao. Estoy muy bien aquí. La ciudad es muy tranquila. Viene a Bilbao a verme Vicki, mi novia, y mi familia.

Muy cerca de Lezama, entonces.

Sí, pero a Lezama vamos solo a los partidos. Los entrenamientos son en el campo de Urritxe, en Amorebieta.

O sea, juegan en un campo diferente al que entrenan...

Sí. Y no ponemos excusas. El año pasado, cuando jugaba en el Eibar, igual: vivía en Vitoria.

¿En Vitoria jugando en Eibar...?

Sí. Aquí está todo muy cerca. En el Eibar, entrenábamos en Mondragón. Y ahí está el Eibar, en lo más alto de la tabla. Nosotros vamos a intentar la permanencia hasta el final.