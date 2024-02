Los siete reyes del mundo que jugaron en el Real Zaragoza

No tuvieron el impacto en el Real Zaragoza de Carlos Lapetra, Juan Señor, Arrúa o Nayim. Tampoco acumularon las presencias de otros iconos eternos del zaragocismo como José Luis Violeta o Xavi Aguado. Pero hay siete futbolistas que poseen la vitola mundial de haber estado en el lugar oportuno en el momento preciso, los siete zaragocistas campeones del mundo: Valdano, Trobbiani, Brehme, Cafú, Edmílson, Piqué y David Villa. Alguno de ellos ha disfrutado no una sino varias veces de ese lugar y de ese momento privilegiados. Ojo: las casualidades no existen. Tampoco en el fútbol…

Coincidiendo con el adiós del genio a pie cambiado, de Andreas Brehme, iniciamos el repaso con Jorge Valdano (Las Parejas, Argentina, 1955). Llegó a España para jugar en el Alavés de Segunda (1975-79). Un tipo con suerte, Valdano. Tendría que haber firmado por el Real Zaragoza el 12 de julio de 1979, el mismo día que perecieron 83 personas en el incendio del Hotel Corona de Aragón. Ese día llegó tarde a la cita y no durmió en Zaragoza. Sí durmió en el hotel el otro gran delantero que Avelino Chaves firmó del Alavés, Badiola. A Badiola incluso se le dio por muerto… Y muerto fue para el fútbol el fantástico delantero de Ondárroa. Cuando décadas después se confirmó lo que todos suponíamos, que no fue un incendio sino un atentado terrorista, Valdano ya era un mito del fútbol. Militó cinco temporadas en el Zaragoza (1979-84), 143 partidos y 46 goles. Formó con Pichi Alonso y Raúl Amarilla una de las mejores delanteras de ese Zaragoza bonito que no ganó títulos pero que jugaba como nadie. En el 84 firmó por el Real Madrid y en el 86 fue campeón del mundo con Argentina en México. Tuvo el honor de ser el argentino más cercano en presenciar el mejor gol de la historia, el de Maradona a Inglaterra (2-1). Jugó y marco en la final (3-2) ante la Alemania... de Andreas Brehme.

Marcelo Trobbiani (Casilda, Argentina, 1955) también participó en la final de México 86. Concretamente, disputó los últimos tres minutos, en los que reemplazó al jugador que marcó el tercer gol argentino, Burruchaga, cuando el partido ya agonizaba. Trobbiani, paradójicamente, apenas jugó en el Real Zaragoza. Solo 15 partidos del curso 80-81. Marcó tres goles. Dos en liga: en El Molinón de Gijón (1-1) y ante el Barça en La Romareda (1-2). El tercero fue en Copa del Rey y en un día negro para la historia zaragocista: en su eliminación copera del 1 de octubre de 1980 en el Luis Arias de Andorra (2-1), ante el añorado Endesa, entonces en Tercera. Por cierto, el Zaragoza saltó al campo como líder de Primera División... En un centro del campo en el que solo destacaba el esfuerzo energético de Víctor Muñoz y Güerri, participó poco. Las excelencias llegarían después con Barbas y Señor. En España, Trobbiani solo brilló en el Elche. Del Zaragoza se marchó en enero del 81. Cinco años después, Bilardo lo citó para el Mundial 86 como jugador del Millonarios de Bogotá. Su inclusión en el plantel argentino campeón del mundo subraya el mérito de un colectivo mediocre iluminado por un genio como Maradona.

Brehme fue campeón en 1990. Fue el primer zaragocista en vestir la camiseta del león siendo campeón del mundo. Además, marcó el gol de la final (1-0) frente a Argentina. Llegó a Zaragoza en 1992, concretamente el 13 de julio, en otra jugada maestra más de José Ángel Zalba. Estaba fraguando el equipo de la Recopa. Defendió la camiseta del Real Zaragoza en 31 ocasiones, marcando cuatro goles. Se marchó o le echaron después de abandonar la concentración del equipo antes de jugar frente al Tenerife el 12 de abril de 1993. Jugadorazo de primer nivel mundial, ofreció su mejor versión en el Bayern de Múnich de Udo Lattek y en el Inter de Trapattoni.

De toda esta nómina campeona, el caso más singular es el de Marcos Evangelista de Moraes ‘Cafú’ (Sao Paulo, 1970). Disputó cuatro mundiales, siendo campeón en el Mundial 94 de Estados Unidos y en el de Corea y Japón de 2002. Fue subcampeón en Francia 98 y cayó en cuartos en Alemania 2006. Todos los seleccionadores de Brasil (Parreira, Mario Zagallo y Scolari) contaron con él. Estiró su carrera en la Roma y en el Milán hasta los 38 años. Solo jugó 16 partidos (940 minutos) en el Zaragoza fetén que conquistó París en 1995. Víctor Fernández apostó por Cáceres. Poyet y Esnáider. Y como lateral derecho, en el puesto natural de Cafú, por Belsué.

Junto a Brehme y Cafú, José Edmílson Gomes de Moraes (Sao Paulo, 1976) fue el tercer jugador que ha vestido la camiseta zaragocista siendo campeón del mundo. Edmílson llegó a Zaragoza en el crepúsculo de su sensacional carrera. Había militado en el Olympique de Lyon (2000-04), había bordado el fútbol en el Barça con Xavi, Iniesta y Messi (04-08) y había jugado en el Villarreal de Pellegrini. Con 33 años llegó al Zaragoza para rescatarlo en el curso 09-10 con Aurelio Gay. Los fichajes de invierno (Jarosik, Contini, Eliseu y Chupete Suazo) también hicieron lo suyo. También se salvó al año siguiente con Aguirre. Centrocampista campeón del mundo con Brasil en 2002, disputó 29 partidos con el Zaragoza.

Dejamos para el final a los dos único españoles y zaragocistas campeones del mundo, Gerard Piqué y David Villa. El defensa (Barcelona, 1981), uno de los mejores centrales en la historia del fútbol (Frank Beckenbauer, Daniel Pasarella, Elías Figueroa, Gaetano Scirea, Franco Baresi, por supuesto Sergio Ramos…), jugó un año en el Real Zaragoza. Fue en el curso 2006-07. Venía del Manchester United. Apenas tenía 19 añitos. Los centrales que más minutos jugaron ese año fueron Gaby Milito (3.081 minutos) y Sergio Fernández (2.473). Piqué disfrutó de 1.565 minutos y habitualmente como mediocentro. Pieza clave para Luis Aragonés y Vicente del Bosque (también para Guardiola), abanderó la retaguardia de ese periodo mágico en que los españoles fuimos los mejores (Euros de 2008 y 2012, y Mundial de 2010). Fue 102 veces internacional, marcando cinco goles y evitando muchísimos más. Sin duda, uno de los mejores futbolistas que ha defendido la camiseta zaragocista. Aunque solo fuera 1.565 minutos…

El otro gran jugador zaragocista en ser campeón de mundo con España fue el delantero David Villa (Langreo, Asturias, 1981). Con 59 goles, máximo goleador histórico con la Roja (Raúl, 44; y Fernando Torres, 38). Perteneció al Real Zaragoza en los cursos 2003-04 y 2004-05. Lo jugó todo en Zaragoza, anotando 16 y 15 goles en liga, respectivamente. Además, marcó el segundo gol en la final de Montjuich, el Galacticazo ante el Real Madrid (3-2), donde Daniel García Lara y Luciano Martín Galletti también se introdujeron en la eternidad zaragocista. También levantó la Supercopa de España el día que conquistamos Valencia. Vendido por cuatro perras al Valencia en 2005, se hartó después de meter goles con el Valencia y de ganar títulos con el Barça. Fue 98 veces internacional. En Zaragoza se hizo futbolista uno de los más grandes futbolistas en la historia de España y, sin ninguna duda, su mejor delantero, igual del Zaragoza que de España.