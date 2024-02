Yo jugué con Brehme: “Nunca habrá un futbolista que le pegue así con las dos piernas”

El grupo de Whatsapp de la Recopa se ha despertado este martes con una triste noticia: “Andreas Brehme ha fallecido”. Aquel estiloso alemán -con el que la mayoría de los héroes de París compartieron vestuario- se ha ido para siempre. El corazón del mito ambidiestro se ha parado, provocando un profundo dolor en el sector futbolístico y, sobre todo, entre todos los que le conocieron.

Brehme llegó al Real Zaragoza en junio de 1992, dos años después de haber sido campeón del mundo con la ‘Mannschaft’ en Italia 90, y su fichaje por la Sociedad Anónima Deportiva fue un auténtico “bombazo”. Un golpe de efecto que, tal y como recuerda Xavi Aguado, se hizo posible gracias a cuestiones humanas.

La que por aquel entonces era la mujer de Brehme, Pilar Martínez, tenía raíces en Utebo. Y además, Víctor Muñoz, con el que había coincidido en el Calcio, le habló maravillas de lo que iba a encontrar en la capital del Ebro. Una nueva vida a la que, sin embargo, nunca terminó de aclimatarse…

“Pilar era azafata, viajaba mucho, y Andreas no se acostumbró a estar solo. Tuvo una adaptación complicada, pero, pese a todo, demostró el extraordinario jugador que era. Un auténtico fuera de serie”, cuenta Aguado, y remarca que “jamás” había visto a alguien que le pegase así con las dos piernas.

“Teóricamente era zurdo, pero con la otra también la ponía donde quería. Era algo impresionante”, añade, antes de recordar una curiosa anécdota, vinculada, nada más y nada menos, que a aquella final de 1990 en la que firmó el gol de la victoria (1-0) contra la Argentina de Diego Armando Maradona.

Con intención de engañar al portero, Andreas Brehme chutó el penalti decisivo con la derecha. Y marcó, entrando en la lista de jugadores que le han dado un título mundial a Alemania, y de la que también forman parte Helmut Rahn, Gerd Müller o Mario Götze.

A su llegada a Zaragoza, Aguado y compañía le preguntaron que qué se le había pasado por la cabeza para cambiar su pierna habitual, a lo que él respondió que, en el momento de lanzar, solo imaginaba lo “feliz” que iba a hacer a su hermano, que estaría tomándose una jarra de cerveza helada en Mallorca.

Su marcha

“Era un personaje auténtico, con un carácter devastador”, completa el gran capitán Xavi Aguado, coincidiendo con la opinión que traslada Andoni Cedrún, quien también coincidió con Brehme en aquel Real Zaragoza de la temporada 1992-1993, con Víctor Fernández en el banquillo.

El portero recuerda al legendario futbolista alemán por su “elegancia y visión” dentro del terreno de juego, pero también por esa “personalidad arrolladora” que, más allá de convertirlo en un líder para sus compañeros, le trajo problemas disciplinarios como el que derivó en su salida del club.

Brehme venía jugando en el centro del campo debido a la baja de Darío Franco y cuando Víctor quiso devolverlo a la banda, una vez recuperado el argentino, este se negó a ser alineado allí y abandonó la concentración previa del partido contra el Tenerife, llevando al Consejo de Administración a tomar una decisión drástica.

“Le dijo que ahí no jugaba y se fue. Le intentamos convencer para que volviera y no hubo forma. Así era él, con ese genio alemán”, comenta Cedrún, “orgulloso” de haber tenido como compañero a un campeón del mundo, a la altura de Cafú o Rijkaard. “Nos despedimos de un grande. Su recorrido aquí no fue el ideal, pero figura entre los históricos del zaragocismo”, concluye.