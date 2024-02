El Real Zaragoza con más recursos

Más de siete temporadas le ha costado al Real Zaragoza recuperar el latido de sus cuentas y acercar su economía real a la economía oficial permitida por LaLiga. La última actualización del límite salarial asigna al club hasta 10,77 millones de euros de techo de gasto en plantilla y cuerpo técnico, su mayor capacidad de inversión en jugadores de su actual ciclo de once temporada en Segunda División. Nunca el Zaragoza había dispuesto de tantos recursos para manejarse en el mercado del fútbol y salir a competir en la categoría. Más allá de los números absolutos de ese límite salarial, la cifra tiene su mayor significación cuando se ubica en el contexto de la competición: el Zaragoza administra el cuarto tope más alto de la categoría, solo superado por Elche, Valladolid y Eibar.

Después de siete temporada de reconquista, el club ha regresado al rango de las principales economías de Segunda División. Desde los cursos 13-14 (1º) y 15-16 (2º), el Zaragoza no estaba en esa elite salarial.

Un periodo de recuperación económica marcado por los desequilibrios patrimoniales, la losa de la deuda histórica y del convenio de acreedores, las restricciones financieras, la contención del gasto, las tensiones de tesorería… Toda esta problemática tenía su repercusión directa en el ámbito deportivo mediante el llamado ‘control económico’ de LaLiga, el sistema de regulación y fiscalización impuesto por la patronal para mantener a los clubes dentro de una gestión viable y eficiente. El Zaragoza, así, especialmente desde 2015, comenzó a sufrir limitaciones severas a la hora de confeccionar sus plantillas, con topes salariales de entre 5 y 6 millones en varias temporadas, pero también menoscabándose su peso relativo dentro de la categoría: entre 2017 y 2022 el Zaragoza ocupó la mitad inferior de la escala salarial de Segunda, incluso en 2022, antes de la llegada de la nueva propiedad, fue el 19º límite más bajo.

En apenas dos años, sin embargo, el escenario económico de la SAD se ha invertido. La gestión y las medidas patrimoniales y financieras implementadas por la nueva propiedad han permitido al Zaragoza ganar musculatura allá donde más impacto tiene la actividad de la sociedad: el área deportiva. Las diferentes ampliaciones realizadas por los inversores a los que pone rostro el presidente Jorge Mas; la liquidación de la deuda con la Agencia Tributaria; las negociaciones del director general Raúl Sanllehí con acreedores y nuevos socios comerciales; el incremento de los ingresos… La modernización de la gestión y la mejora de esta salud económica han permitido que los ratios de deuda y equilibrio patrimonial del control económico de LaLiga se suavicen, creciendo así, por efecto, el límite salarial. La pasada temporada se superó la barrera de los 10 millones de euros por primera vez y ahora la cifra ha dado un salto más, hasta los 10,77 millones.

El cuarto límite más alto

De este modo, el techo de gasto actual del club comienza a reflejar, de alguna manera, el volumen de su cifra de negocio. En varias temporadas, con Lalo Arantegui o Miguel Torrecilla en la dirección deportiva, el Zaragoza no se podía gastar en plantilla en relación a lo que generaba porque los ratios de deuda restringían esa gestión.

La política de reducción del pasivo, incremento del capital social y mejora de los ingresos establecida por la actual propiedad ha facilitado que Juan Carlos Cordero, esta temporada, se haya convertido en el director deportivo con mayor margen de maniobra e inversión a la hora de confeccionar la plantilla. Es cierto que el límite salarial solo es eso, un umbral máximo, que no puede reflejar el gasto real en jugadores y cuerpo técnico: o bien porque no hay tesorería para hacerlo o bien porque el club no decide cubrirlo.

El Zaragoza, de hecho, se ha quedado con un remanente sin emplear, después del mercado de enero. El club ha intentado aclarar, a través de fuentes oficiales, que, aunque el Zaragoza es el cuarto límite, su gasto real no se corresponde con ese rango. Es cierto que hay clubes como el Espanyol o el Levante que tienen el límite sobrepasado -asunto por el que serán penalizados en futuros mercados-, pero, según fuente del sector consultadas, solo el Espanyol maneja un presupuesto de plantilla realmente superior al del Zaragoza.

Aunque un techo salarial más alto no equivale a un mejor rendimiento en el campo; sí que ayuda a competir mejor el mercado de fichajes y favorece la confección de las plantillas. El Zaragoza, de hecho, fue dos veces tercero con Lalo Arantegui como director deportivo con siendo el 14º y el 13º límite de la categoría. O Martín González fabricó un grupo que casi sube con apenas 3,7 millones de euros en 2014-2015. De momento, el Zaragoza de Cordero está lejos de los recursos que la propiedad le ha puesto en las manos: marcha 12º.