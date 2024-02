El Real Zaragoza tiene el cuarto límite salarial más alto de Segunda División

Juan Carlos Cordero ha manejado el límite salarial más alto del Real Zaragoza en Segunda División desde que se instauró la actual normativa de control económico. Casi once millones de euros le ha validado LaLiga al equipo aragonés después de la actualización del mercado de enero. Esos 10,77 millones de euros suponen el cuarto tope más alto de toda la categoría, una capacidad de recursos muy alejada con el rendimiento ofrecido hasta ahora por la plantilla, ubicada en mitad de la tabla.

Solo dos recién descendidos de Primera -asistidos por la ayuda al descenso-, Elche (23,8 millones) y el Valladolid (13 millones), además del Eibar (11 millones) cuentan con un límite mayor este año que el Real Zaragoza.

Límite salarial en Primera y Segunda División HA

El equipo aragonés ha visto en este enero el impacto en su capacidad salarial de las medidas patrimoniales, económicas y financieras realizadas en el último año por la propiedad (ampliación de capital, amortización de deuda, negociación con acreedores). Esto le ha supuesto un notable salto cuantitativo, pero, sobre todo, cualitativo en el rango salarial de la categoría. Cuenta con más de un millón de euros más de margen que hace cuatro meses, cuando era la sexta economía de la categoría. Ahora, es la cuarta.

Sin embargo, pese a ese crecimiento económico, el potencial deportivo apenas ha variado en el mercado de invierno. Llegaron Badía, Zedadka y Guti y salieron Marcos Luna y Sergio Bermejo. La baja de Guti, que se podía haber tramitado para aprovechar parte de su salario en el fichaje de un futbolista sin equipo, no ha terminado cubriéndose, después de la fallida operación con Matheus Rossetto.

El Zaragoza, de hecho, se ha quedado con dinero en la bolsa, con una porción de esos 10,77 millones de euros sin cubrir. Aunque el límite salarial no significa que la tesorería del club tenga capacidad para cubrirlo, el reconocimiento de Cordero de que hubo operaciones que no pudieron consumarse es la muestra de que el Zaragoza aún tenía liquidez para nuevos refuerzos que no llegaron.

Estos 10,77 millones son el tope más alto administrado por los ejecutivos del club en el actual ciclo de once temporadas en Segunda. A nivel deportivo, nunca se había contado en este tiempo con los recursos económicos gestionados este año por Juan Carlos Cordero, un potencial que le permitió, ya en verano, sacar adelante exigentes operaciones de fichaje frente a la competencia de ofertas de otros clubes. Ni Martín González, ni Narciso Juliá, ni Lalo Arantegui ni Miguel Torrecilla -Arantegui o Torrecilla confeccionaron plantillas con apenas seis millones de euros, por ejemplo- dispusieron de esa amplitud de fondos para salir al mercado.

Con Elche, Valladolid, Eibar y Real Zaragoza como principales economías de la categoría; por debajo aparecen Oviedo (10,25), Tenerife (10,22 millones), Leganés (10,1) y Espanyol (9,4). El Espanyol, de hecho, lo tiene cubierto tras el descenso. Excepto Zaragoza y Tenerife, todos los equipos con los mejores topes salariales están en lo alto de la clasificación. Rendimiento deportivo y potencial económico van de la mano en estos casos.

En la zona media del límite salarial están Sporting (8,6 millones), Racing de Santander (7,8), Albacete (7,6), Racing de Ferrol (6,58), Andorra (6,52), Burgos (5,5), Eldense (5,47), Alcorcón (5,45), Mirandés (5,2) y Cartagena (5,1). Los límites más bajos los tienen Levante (4,7), Huesca (4,6) y Amorebieta (4,1). El tope del Villarreal B está integrado en el del primer equipo.