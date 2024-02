Víctor Mollejo: “No estamos en tierra de nadie, tenemos a seis puntos el play off”

Víctor Mollejo es esta semana el portavoz del vestuario. Después de dos derrotas consecutivas, el Zaragoza ha perdido pie con la cabeza y su fútbol ha entrado en un periodo de dudas e inconsistencia. Sin embargo, el bravo y polivalente atacante manchego se muestra convencido de la capacidad del equipo para resurgir y agotar sus opciones. Ha habido partidos claves que nos han hecho estar donde estamos, con goles en contra en el último minuto, el partido del otro día... Pero no estamos en tierra de nadie, sino a 6 puntos de los play-off y a pocos puntos de equipos que se dice que están metidos en todo. Pensamos en el siguiente. Si ganamos el próximo partido, iremos con mucha más ilusión nosotros y también la gente”, recalcó el futbolista del Real Zaragoza.

Mollejo reconoció que los resultados contra Eibar y Cartagena han afectado al grupo. “Estamos tristes y cabreados, y más después de cómo se han dado las derrotas. La de Cartagena nos hizo daño, pero todos tenemos experiencia y estamos deseando que llegue el fin de semana para darle la vuelta a esta situación de dos partidos seguidos perdiendo”, apuntó, enfocándose ya en el partido contra el Villarreal B: “A pesar de las dos derrotas seguidas seguimos peleando por todo, y el partido ante el Villarreal B será muy importante para nosotros. De ganarlo nos puede volver a meter ahí y eso es lo que buscamos”.

Mollejo también abordó cuestiones de su juego y su rol. Su polivalencia la están explotando los entrenadores para moverlo por el tablero con total desenvoltura: carrilero izquierdo, extremo derecho, segunda punta, delantero centro… Lo hace todo, un jugador, además con cinco goles, que está marcando la temperatura del equipo. "Me estoy viendo mejor. Como ya dije en mi presentación el año pasado me costó adaptarme y cuando mejor estaba me romí el tobillo, fue un año de aprendizaje. Venía con la ilusión y la certeza de que este año iba a ayudar al equipo y espero hacerlo mucho más”, señaló, ante de abundar en asuntos tácticos relacionados con su figura.

"No tengo una posición específica preferida, me siento bien en todas las que desempeño, tanto en el área (voy bien de cabeza y para rematar desde fuera) como por fuera porque soy un jugador rápido que llega bien a línea de fondo para centrar a los compañeros. En el carril puedo llegar bien desde segunda línea a los centros desde el otro costado. Me siento muy cómodo en esas tres posiciones y eso hace que mi rendimiento sea mucho mayor”, concluyó.