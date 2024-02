Manu Vallejo y Sergi Enrich, dos revulsivos que no lo son

Al Zaragoza le cuesta remontar -no lo hace desde enero de 2023- los partidos, entre otras muchas cosas, porque las respuestas ofensivas desde el banquillo se están quedando cortas. Dos jugadores representan como nadie el papel teórico de revulsivos, principalmente, desde que Julio Velázquez tripula el equipo. Pero son revulsivos sin gas, incapaces de impulsar reacciones o estimular el juego del Zaragoza. Hablamos de Sergi Enrich y Manu Vallejo, dos de las piezas seleccionadas en verano por Juan Carlos Cordero por su buen nombre y pasado para completar la delantera del equipo aragonés. De momento, el rendimiento de cada cual, en su correspondiente rol, está muy lejos de lo esperado.

Ambos desempeñan ahora papeles semejantes: Velázquez los ha etiquetado como revulsivos de cabecera. Tanto el delantero balear como el atacante gaditano fueron titulares en el primer partido del técnico en Albacete. Un día en el que el entrenador descubrió, más que cuál era el camino de la resurrección del equipo, cuál no lo era. Desde entonces Enrich y Vallejo no han vuelto aparecer por el once. Llevan casi tres meses atornillados al banquillo.

Manu Vallejo Oliver Duch

En todo caso, aunque no acceden a los planes principales del técnico, sí cuentan con minutos en los partidos de Velázquez. Enrich ha salido siempre en las segunda partes. También Manu Vallejo ha participado en todas las jornadas, excepto en el enfrentamiento contra el Leganés. Velázquez ha tratado de encontrar en ellos respuestas e incentivos en las tramas de los partidos. De hecho, Vallejo y Enrich han salido juntos al campo como doble cambio en tres de las últimas cinco jornadas: frente al Andorra, contra el Alcorcón y frente al Cartagena. El equipo, lejos de mejorar o crecer con esos movimientos del técnico, permanece plano y vacío en ataque. Contra el Andorra, ambos saltaron ya con el 2-0, a falta de 15 minutos, pero su salida al campo coincidió con el final de la fase expansiva del Zaragoza en el partido. En Alcorcón, en sus 20 minutos, apenas generaron contenido ofensivo con el duelo 0-0. Y frente al Cartagena, en plena lluvia de centros y en ese arrebato final en busca de la victoria, uno y otro pasaron de puntillas, sin peso en el desarrollo de los acontecimientos.

Saliendo juntos o separados, ambos constituyen dos de los principales fiascos de la política de fichajes de Juan Carlos Cordero. Sergi Enrich aún no ha marcado. Ha jugado en 22 partidos, pero solo en tres como titular (486 minutos). Llegó con esa función de complemento. Cordero quería un perfil veterano, con trayectoria en Segunda y más específico de área, de ahí que optara por él en lugar de Carlos Martín, joven que hubiera llegado del Atlético y que suma una decena de goles este año en su cesión en el Mirandés. Le firmó dos temporadas de contrato camino de los 34 años. Venía de marcar ocho goles en el Oviedo, pero en un contexto de juego, con Álvaro Cervera, muy diferente al que se encontraría en Zaragoza. En enero, se le aconsejó salir, porque la intención era abrir espacio en la plantilla para otro delantero. Sin embargo, Enrich le transmitió al club su voluntad de quedarse. Por razones personales, prefería permanecer en Zaragoza.

Mucho nombre se le reconocía en diferentes sectores también a Manu Vallejo, quien, con solo 26 años, arrastraba varias temporadas dando tumbos de cesión en cesión, desde que el Valencia lo fichó del Cádiz y luego le envió al Girona. Fue una apuesta personal de Cordero. Ya el pasado invierno intentó traerlo, pero el jugador prefirió ir al Oviedo. El director deportivo, con aquel Vallejo que despuntó en Cádiz con 20 años aún en la retina, volvió a la carga. En el Zaragoza, Manu Vallejo ha jugado 23 partidos, pero solo en 8 salió de inicio (841 minutos).

Aunque empezó con cierta relevancia y Escribá lo puso de titular en 7 partidos (marcó un gol al Cartagena y dio asistencias en Gijón y frente al Eibar); con Velázquez -solo la mencionada titularidad de Albacete- ha desaparecido por completo de las alineaciones. El técnico lo sacó en Cornellá y el primer contacto con la pelota lo transformó en el gol del empate. Vallejo tuvo buenos ratos ese día, pero el entrenador solo le dio ocho minutos una semana después contra el Amorebieta. Desde entonces, el jugador ha saltado al campo desalentado, con poca presencia física, floja aportación e influencia en el juego. Velázquez solo le ha adjudicado un rol secundario. Al igual que Enrich, tampoco lo está cumpliendo.