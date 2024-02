Real Zaragoza: jugar con uno más no basta

Jugar en superioridad numérica, en el caso del Real Zaragoza, no equivale a ganar. Ni siquiera a puntuar. Medio partido jugó con un hombre más el conjunto que gestiona Julio Velázquez y ningún punto supo capturar ante un Cartagena que perdió a Jairo Izquierdo en el minuto 44. Paradójicamente, esta situación tan favorable no lo es habitualmente para el cuadro aragonés, que no suele extraer réditos de la superioridad numérica en el campo.

La triste historia de las superioridades estériles bien podría arrancar en el ‘play off’ por el ascenso a Primera División del curso 19-20, la maldita temporada cortada por la covid. El Real Zaragoza se introdujo en el pandemia como segundo en la tabla (posición de ascenso directo), con 55 puntos, tras ganar en Málaga 0-1 el 6 de marzo de 2020. La competición no regresaría hasta el 16 de junio, desvaneciéndose el equipo del león rampante. Parecía que la covid solo la había sufrido el Zaragoza, que cayó hasta la zona de ‘play off’. En el primer cruce, visitó Elche un 13 de agosto. Todo comenzó a pintar bien cuando en el minuto 29 el colegiado Ávalos Barrera expulsó a Jonathas por indicación del VAR (inicialmente solo le había mostrado amarilla). Pero con un hombre más, el Real Zaragoza de Víctor Fernández fue incapaz de marcar frente a un Elche en inferioridad. El esperpento se consumó en la vuelta en La Romareda, cuando los aragoneses fueron eliminados al perder por 0-1.

La ópera bufa frente al Elche quizá, por su trascendencia, pues se trata de la última fase de ascenso disputada por el conjunto aragonés, sea la más recordada. Pero ha habido más careos en los últimos tiempos en los que el Zaragoza ha sido incapaz de sacar tajada de jugar ante 10 (incluso nueve…) jugadores. Desde la covid en adelante, si la más dolorosa, como decíamos, acaeció en el Martínez Valero de Elche, la más ostensible por las mermas del rival sucedió el 3 de octubre de 2022, cuando en la jornada 8 el Real Zaragoza no pudo derribar a un Eibar que jugó con uno menos desde el minuto 40 (Venancio) y con dos desde el 77 (Javi Muñoz). Como el equipo de Carcedo no marcó ni con uno más ni con dos, la cosa quedó en un decepcionante 0-0 en La Romareda.

Como si de una condena se tratara, un mes y un día después de no vencer frente a nueve, el Zaragoza cayó en Vitoria frente a 10. Le mojó la oreja el Alavés el 4 de noviembre (lo dicho, un mes y un día…), con gol de Jason (1-0, minuto 62). El Glorioso había perdido a Benavídez en el 36. Después del partido, el Zaragoza perdió a su entrenador, Juan Carlos Carcedo.

Se fue Carcedo y llegó Fran Escribá, que debutó empatando en superioridad numérica. El Málaga sufrió la roja de Javi Jiménez en el minuto 13, pero empató en La Romareda (1-1) y casi canta victoria, pues Simeone empató muy al final. También se dejó empatar en Huesca (1-1) cuando ganaba en El Alcoraz con el gol de Bebé y estaba en superioridad tras ser expulsado Pulido (minuto 28). La cosa se igualó con la roja a Zapater y el gol de Obeng. Para clausurar el pasado curso, en la vuelta ante el Eibar en Ipurúa, el cuadro aragonés tampoco fue capaz de rentabilizar la roja de Vadillo (minuto 67). Con uno menos, los armeros empataron por medio de Tejero en el 77 (1-1).

Este año, la maldición regresó con el Cartagena. Antes, frente a 10, ganó en Tenerife (0-1) y en Andorra (0-1), y rascó un punto en Cornellá (1-1). Pero uno más no bastó frente al Cartagena.