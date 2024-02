La afición del Real Zaragoza muestra su rechazo al fútbol de los viernes y los lunes

Hartazgo. Cansancio. Desazón. Enfado. Rechazo. Indignación. Estupefacción. Todo esto se aglutinó en el minuto 12 del partido de esta noche del viernes 16 de febrero de 2024 en los graderíos de La Romareda con una sonora bronca de la afición del Real Zaragoza con destino a La Liga en protesta por la reiteración en la ubicación de los partidos del equipo aragonés en viernes y lunes, en días laborales.

El gesto duró un minuto y se entremezcló con el grito "Tebas, vete ya", en alusión al presidente de La Liga. Algo simbólico. Nada exagerado. Con mucho más de contenido intrínseco que de puesta en escena. Un paso hasta ahora no dado en Zaragoza (sí en otros estadios y ciudades) que abre una espita con posible continuidad.

La iniciativa corrió a cargo de la Federación de Peñas del Real Zaragoza (FPRZ), no de la SAD. El histórico club zaragozano es el más castigado con estas decisiones logísticas en lo que va de temporada, algo que ya viene de varias temporada atrás. Como consecuencia de ellos, son miles de socios, abonados, accionistas y aficionados en general los que se ven irremediablemente perjudicados, sin poder asistir en su localidad 'in situ' a los partidos de su equipo por razones de trabajo o de desplazamiento desde localidades que no son la capital.

Fue en el minuto 12 porque 12 son los partidos que el Real Zaragoza lleva jugados ya en las franjas horarias más perniciosas para que el común de los aficionados acuda a los estadios. Y la liga va por la jornada 27. Habrá más. El zaragocismo reclama más respeto y atención a su idiosincrasia, la de un equipo grande en el fútbol español que, coyunturalmente, acumula 11 años fuera de la Primera División y que, pese a ello, con 28.882 socios censados (todos los que caben por cupo en el aforo de la vieja Romareda), está a la cabeza de seguimiento en Segunda y supera a más de la mitad de los clubes que actualmente militan en la categoría de élite. El fútbol, fuera del fin de semana, de los dos días tradicionales para el ocio en España, que son los domingos y, en su defecto, los sábados, se convierte en algo postizo y contra natura para la inmensa mayoría de la gente que gusta de ir a los estadios. Prevalece el fútbol negocio -macro industria, es como se define desde la propia patronal-, que tiene como principal nicho de ingresos la televisión y sus horarios de máxima audiencia, según los criterios que rigen en las plataformas audiovisuales sobre las que se sustentan los emolumentos de La Liga y sus asociados.

En un cotejo más general, este fútbol en viernes y lunes vendría a ser algo semejante a si la patronal empresarial en España instaran a las industrias a que obligaran a los trabajadores a coger las vacaciones de verano en mayo o en octubre. El efecto mental y de costumbres que eso generaría sería similar al que se está inoculando a machamartillo a los aficionados al fútbol en España hace una década, con el Real Zaragoza como gran damnificado si se miran las cifras estadísticas.