El entrenador del Real Zaragoza asume que es "complicado" que llegue un fichaje del paro

Raúl Guti, uno de los tres fichajes de invierno del Real Zaragoza, se lesionó gravemente el pasado lunes apenas 50 minutos de su redebut con la camiseta zaragocista. Su concurso, considerado de alto rango por el área deportiva y el cuerpo técnico de aquí al final de la liga en junio, está perdido absolutamente. ¿Piensa el club en fichar en firme un sustituto, que debería llegar del mercado del paro como única opción?

Julio Velázquez, este viernes de previa antes del viaje a Eibar, dejó su parecer al respecto, en pleno estado de 'shock' dentro del club por esta desgracia. "Como ya comentó el director deportivo (Juan Carlos Cordero), el mercado de jugadores libres es complicado. Hay que analizar muy bien el periodo que esos jugadores llevan de inactividad, cuál es su proceso de entrenamientos o competitivo. No es una cuestión que ahora me lleve a perder demasiado tiempo. Mi foco es el día a día. Y la gente que tengo a mi disposición. Y estoy feliz y orgulloso de ellos. No me desgasto con la situación de fichajes", dijo el entrenador, dejando pocos resquicios a una posible incorporación que parchee la súbita baja de Guti.

Como suele ser habitual en estos casos, desde hace décadas, la vieja tesis de los clubes en adversidades para fichar con el torneo en marcha pone el foco en la enfermería. Es decir, aquello de que 'los mejores fichajes serán las recuperaciones de los lesionados'. Velázquez la ha aplicado sin remilgos:

"Creo que se están produciendo noticias muy bonitas, cada vez tenemos más jugadores a disposición del 'staff'. Es algo muy a tener en cuenta. Cristian Álvarez está evolucionando bien y lo normal es que entre en la convocatoria para Eibar. Rebollo y Gámez también están ya a disposición del equipo. Valera está en periodo de reincorporación y valoraré qué minutaje puede tener. Bakis, lo mismo. Cada vez tenemos más opciones. Es algo maravilloso", indicó el preparador zaragocista.

En definitiva, Velázquez dejó entrever que, salvo milagro o imprevisto de última hora, no habrá ninguna incorporación más al Real Zaragoza hasta el próximo verano. "Yo estoy feliz con los jugadores que tenemos. Hay muchísimos que tiene una versatilidad, que pueden ocupar diferentes posiciones, que se pueden adaptar a competir en diferentes espacios. La plantilla está equilibrada. Estoy muy contento con todos ellos, en lo futbolístico y en lo humano. Mi responsabilidad, ahora, es sacarles el máximo rendimiento", dijo con asunción de los hechos.