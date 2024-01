Francho: "Somos unos privilegiados, a ver si este apoyo nos ayuda de aquí al final de liga"

Francho Serrano, el joven-veterano centrocampista aragonés del Real Zaragoza, fue el encargado de valorar lo acontecido en la jornada de puertas abiertas al público en el entrenamiento del equipo desde el punto de vista de los profesionales del vestuario.

"Estos días son bonitos. Ojalá se pudieran hacer muchos más. Para nosotros es un día muy especial. Yo he sido crío y, cuando pude venir como aficionado, venía. Es un chute de energía de zaragocismo, de ilusión para todos. Esto nos tiene que dar mucha fuerza para lo que queda, la segunda vuelta", comenzó analizando el '14', emocionado.

Este par de horas en La Romareda, tan singulares, tan distintas a las rutinas de tantos días, semanas y meses durante el año, es seguro que generan sentimientos diferentes dentro del vestuario. Hacer falta ser de piedra o de madera para no percibir entre el elenco de futbolistas que componen la plantilla actual un impulso diferente. Francho así lo cree: "Yo creo que todos somos conscientes del club en el que estamos", aseveró el canterano .

Más de 5.000 zaragocistas para ver un simple entrenamiento... eso es bastante más aforo del que acude de ordinario a ver los partidos oficiales de Segunda División a varios estadios del momento y, si se mira 10 años atrás, a otros campos de clubes que han compartido puntualmente división con el Real Zaragoza. "No hay colegios, es verdad, pero... ¡macho!, cualquiera firmaría por tener un ambiente así en cualquier entrenamiento. Somos unos privilegiados. A ver si lo disfrutamos y sabemos tenerlo en cuenta para que nos ayude mucho de aquí al final de la liga", dijo espontáneamente Francho, con la naturalidad que siempre le caracteriza y que emana de su sentir autóctono.

Al futbolista oriundo de Alcalá de Gurrea se le preguntó si este impulso anímico aumenta la responsabilidad del equipo para reaccionar y salir de la 14ª posición tan escasa en la que ha terminado la primera mitad de la liga. "Yo creo que la palabra no es responsabilidad, sino que es ambición. A lo mejor lo que tendríamos que tener es más ambición y saber que no estamos solos: 5.000 personas hoy... no se dice así como así. Hay que pelear con ambición todos los partidos, como si fuera el último", apuntó al respecto.

Francho, como los demás componentes del plantel, saben que para aspirar al ascenso (mandato que dejó explícito el presidente Jorge Mas hace dos semanas en su último viaje Estados Unidos-Zaragoza-Estados Unidos) es necesario rondar como mínimo los 40 puntos en la segunda vuelta que aguarda. Un reto mayor. "Considero que hay nivel para ello. Y se ha demostrado. Pero hay que tener los pies en el suelo, ser realistas e ir partido a partido. Creo que sí hay capacidad para llegar a ese objetivo. Somos el Real Zaragoza", dijo en sus 4 minutos de atención a los periodistas sobre el mismo césped de La Romareda, en el área grande del Fondo Norte. Un emblema en sí mismo.