Entrevista a Julio Velázquez (II): "No me gusta robotizar al jugador"

Tras su debut en Albacete acomete una transformación táctica, de comportamientos, de mecanismos. ¿Por qué optó por tres centrales y carrileros?Antes de nada, quiero decir que yo no creo en los mecanismos. Yo creo en las intenciones. Es algo distinto. No me gusta robotizar al jugador. Para mí es fundamental el análisis de lo que tengo, de los perfiles disponibles. Cómo puedo generar las complementariedades más interesantes para el equipo. Situar al equipo de una manera u otra también está determinado por lo que tenemos a disposición, y en ese momento teníamos a los dos laterales izquierdos lesionados. En función de los perfiles, decidí jugar con una base de tres y carriles. Pero si os fijáis no jugamos igual contra el Leganés que en otros partidos. El pasillo interior lo hemos ocupado de diferentes formas, con distintas alturas. Hemos variado de un mediocentro a dos, con una tercera altura con uno o con dos, con un delantero o con dos… Hemos ido modificando.