Entrevista a Julio Velázquez: "Mi objetivo es que cada día seamos un poco mejores"

No tuvo una carrera como futbolista de elite y comenzó a entrenar siendo un adolescente. ¿Julio Velázquez es un ejemplo de que el entrenador no solo se hace sino que también nace?Sí. Es algo totalmente vocacional. Llevo 27 años entrenando y he pasado por todas las categorías y por cuatro países. Es muy enriquecedor personal y profesionalmente hablando. He ido formándome, acumulando experiencias, reflexionando sobre ellas, intentando siempre ser mejor persona y mejor profesional.

¿Cuál fue la chispa de esa vocación de la que habla?

Yo empecé entrenando en el barrio de San Nicolás de Valladolid a benjamines. Luego hice los cursos de entrenador siendo muy jovencito. Siempre con la ilusión de que ese trabajo me llevara al ámbito profesional. Y desde ahí he tratado de dar pasos hacia adelante, porque el fútbol nunca para. Hay que evolucionar y formarse en todos los aspectos.



¿Qué entrenadores le marcaron?

Diría que Cruyff y Sacchi, pero también Pacho Maturana, cuando entrenó al Valladolid. Ahora me gusta ver y analizar a muchos entrenadores en diferentes situaciones. Por ejemplo, no solo a los que pelean por ganar cosas, sino también por escapar de descensos. Me gusta analizar fútbol de todo el mundo y ver entrenadores a los que, entre comillas, robarles ideas y usarlas en función de tu grupo.

Su nombre tuvo gran impacto en su día porque era el técnico más joven del fútbol español.

Hace 13 años de aquello. Tenía 29 años cuando llegué a entrenar en el fútbol profesional, con el Villarreal B en Segunda. Luego, cogí el primer equipo.



Entrevista a Julio Velázquez H.A.

¿Fue todo muy rápido después de aquello? Villarreal, la promoción de ascenso con el Murcia, el fichaje por el Betis en Segunda… ¿Quizá le llegó pronto ese paso a un club de esas dimensiones?

El Betis estaba en una situación muy difícil. No había presidente ni dirección deportiva. Fue una etapa de mucho aprendizaje. Un máster. Es muy relativo si fue pronto o no, porque quizá si hubiera habido otras circunstancias en el club… Al final salimos porque entró un nuevo consejo, pero el equipo estaba clasificado en ‘play off’ de ascenso.



Después de aquello enlaza muchos proyectos sin echar raíces en ninguno. ¿Por qué esa inestabilidad de sus últimos años?

Nunca he querido conformarme ni estar en zonas de confort. En muchos, es verdad que nos ha tocado coger situaciones complicadas, para eludir descensos, equipos en la última posición… Nos fue bien en casi todas esas situaciones. Después, hay de todo. Unas veces decides no continuar, otras no renovar… Es signo de que uno es inquieto, de que quiere crecer. También de valorar los proyectos bien y luego tomar decisiones. Sí que es cierto que uno busca ese proyecto que pueda dar estabilidad. Pero hoy en día, es una utopía. Es muy complicado por cómo está montado el fútbol profesional y cómo es su dinámica.



"Estamos viendo un Zaragoza que podrá ganar, empatar o perder, pero tenemos identidad y hacemos cosas interesantes"



¿Por qué piensa que le llamó el Zaragoza?

Imagino que tendrían diferentes perfiles, harían un análisis y después decidieron entrevistarse e intercambiar ideas. A partir de ahí, es obvio que hay una persona, Juan Carlos Cordero, que era la tercera vez en la que estábamos muy cerca de trabajar.



¿La tercera?

Sí. Ya hace ocho años, cuando yo entrenaba en Portugal, me llamó para entrenar en Primera División en España (ndr: el Granada). Sin embargo solo llevaba 20 días. Por respeto no podía irme. Luego, en otro club, también tuvimos la oportunidad, pero no se dio (ndr: el Tenerife).



¿Qué se ha encontrado en Zaragoza que no se encontró en otras escalas de su carrera?

No me gusta comparar. Siempre he intentado quedarme con lo positivo en todos los lugares donde he trabajado. Aquí, en concreto, me he encontrado un grupo humano maravilloso. Un vestuario con un excepcional compromiso, predisposición y receptividad. Es uno de los mejores grupos que he conocido. Son chicos formidables, y también muy interesantes a nivel futbolístico. Y en el club y en el entorno veo muchas ganas de sumar y mucho respeto. Estoy muy feliz y responsabilizado. Preocupado en darle calidad a ese trabajo, para que el equipo sea reconocible y competitivo.



Julio Velázquez posa para Heraldo en la Ciudad Deportiva. Francisco Jiménez

Se le ha considerado una apuesta arriesgada. ¿Es una presión adicional tener que demostrar que está capacitado para dirigir al Zaragoza?

No. Mi objetivo es, desde la profesionalidad, la responsabilidad y la exigencia, sacar el máximo rendimiento al equipo. Después de tantos años, convivo con la presión de forma natural. No me genera estrés de ningún tipo. Estoy muy agradecido de estar aquí y percibo mucho cariño de los aficionados, aunque ya sabemos que esto es dinámico y los resultados hacen cambiar opiniones. Mi objetivo ahora es que cada día seamos un poco mejores y nos acerquemos más a lo que queremos ser, en identidad y en patrón de juego.



¿Albacete le abrió los ojos? ¿El diagnóstico de los problemas del equipo, con fuego real, fue más crudo de lo que esperaba?

Yo el diagnóstico lo tenía claro. Nunca lo comentaré por respeto a los profesionales anteriores.



Y ahora, ¿en qué momento está el equipo en relación a cuando asumió el cargo?

El equipo está en un momento en el que es reconocible. Es un conjunto con energía e identidad. Queremos jugar más en campo rival que en campo propio. Tenemos una mentalidad proactiva, ir a provocar más el error del adversario que esperarlo. Intentamos estar siempre en disposición de ganar. Estamos compitiendo bien, en líneas generales. El equipo está evolucionando, hemos conseguido cambiar el estado emocional del vestuario. Ahora, juguemos contra quien juguemos, en casa o fuera, podemos ganar. En lo que a juego se refiere, estamos viendo un Zaragoza que podrá ganar, empatar o perder, pero tenemos identidad y estamos haciendo cosas muy interesantes. Hay aspectos a corregir, que nos han penalizado.



¿Cuáles son las principales?

Debemos ser capaces de concretar algunas situaciones. Frente al Levante lo hicimos muy bien. Estuvimos por encima de ellos, pero dos acciones concretas nos impidieron la victoria. Se pueden dar otras, pero no esas. También me gustaría tener más registros.



Imagino que es consciente del peso de los resultados en este proceso. ¿Le preocupa que el equipo haga muchas cosas bien y no gane, como en los últimos partidos, y eso despierte dudas?

Yo no puedo pensar en negativo. Si lo haces, acaba sucediendo. Yo no pienso en eso. Yo pienso siempre en positivo. El equipo está evolucionando bien, estoy feliz con los jugadores, estamos trabajando bien… Yo pienso que vamos a ganar más que perder.



"Estoy muy ilusionado y convencido, porque tengo el placer de entrenar a estos jugadores, de que podemos hacer una segunda vuelta muy interesante"



¿Qué necesidades deben cubrirse en el mercado de enero? El equipo cojea en el lateral izquierdo, suele jugar con tres o cuatro medios y la plantilla no es larga para esa configuración…

No voy a valorar las posiciones que necesitamos o no. Por respeto al grupo y porque estas cuestiones son de ámbito interno. Estamos en constante contacto con la dirección deportiva y la relación es muy cordial. A partir de ahí, la dirección deportiva es la que trabaja de forma exhaustiva en el mercado, que es muy dinámico. Todos debemos tener claro en la dirección que vamos, pero nuestra responsabilidad es el trabajo diario. Estoy encantado con la plantilla que tengo. Tiene un nivel importante y tiene calidad. En estos casos lo importante es cambiar la dinámica. Eso lo hemos conseguido rápido. Y el segundo paso, tener una identidad, también. Ahora, a seguir.



El equipo ha recuperado algo el pulso ofensivo. Lo ha hecho sin sus dos puntas principales, Bakis y Azón. ¿La recuperación de estos jugadores puede impulsar la evolución hacia un equipo con otro delantero más y un medio menos?

Lo primero: para mí, no hay jugadores más importantes que otros. No estoy de acuerdo con que ahora estén lesionados los dos delanteros principales. Todos los puntas tienen la misma importancia: Sergi, Iván, Bakis, Mollejo… Lo importante para mí es el equipo. Partiendo de esa base, veremos. Hay que ver las circunstancias de cada momento. Hay que hablar de la realidad de cada semana y de lo que hay entonces. Se trata de que, con los jugadores disponibles, el equipo siempre tenga su identidad, sea reconocible y sea competitivo.



La portería ha despertado debate sin Cristian Álvarez. ¿Cómo analiza la posición? ¿Es recuperable Poussin?

Yo no lo veo así. No veo si es recuperable o no. Para mi todos los jugadores son ‘parte de’. Estoy contento con todos. Y la portería no es una excepción. Tenemos lesionado un portero que es importante y es un emblema del club. A partir de ahí, no es cuestión de que un jugador sea recuperable o no. Todos están en disposición de sumar. Mi responsabilidad es sacar el once que más nos acerque al rendimiento. Todo el grupo está comprometido, con ilusión y trabajando muy bien.



La competición está muy abierta y hay tiempo para todo. ¿Observa potencial en esta plantilla para una segunda vuelta de 40-45 puntos?

Sería un error por mi parte pensar en puntos. Mi responsabilidad ahora, el único objetivo, es el partido contra el Eldense. Conozco bien la categoría. Por eso, sé que pensar más de la semana es estar más cerca de equivocarse que de acertar. Hay que ir al día. Os puedo garantizar que nos vamos a dedicar en cuerpo y alma para seguir creciendo como colectivo, ser competitivos y, a partir de ahí, estar en disposición de pelear y hacer algo bonito. Estoy muy ilusionado y convencido, porque tengo el placer de entrenar a estos jugadores, de que podemos hacer una segunda vuelta muy interesante.