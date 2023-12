El nuevo estadio de La Romareda, "algo extraordinario" para el presidente Mas

El presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas Santos, de visita una vez más en la capital de Aragón, brindó por la Navidad con los periodistas que siguen la información del equipo durante el curso y, en su breve atención ante los micrófonos, obviamente, actualizó su parecer respecto de los profundos avances que han tenido lugar en las últimas fechas respecto de la construcción de la nueva Romareda, el estadio ansiado por la afición y la ciudad que está dando sus primeros pasos en firme hacia las obras.

"Creo que es un logro extraordinario para la ciudad de Zaragoza. Desde el primer día que puse pie aquí se vio la necesidad, porque Zaragoza se lo merece, de tener uno de los mejores estadios, no solo de España, sino de Europa. Creo que el estadio tiene que ser un reflejo de su comunidad. Estoy muy ilusionado con este proyecto que se avecina", comenzó diciendo el dirigente.

Mas, una vez solventados todos los inconvenientes que han venido surgiendo en el proceso de anteproyecto, es un hombre satisfecho por cómo ha quedado constituido el plan de desarrollo del nuevo campo de fútbol de Zaragoza. "Es importante poder preparar el estadio para un Mundial, el de 2030, que se celebrará en España, con el deseo de que Zaragoza sea sede. Pero, poniendo el Mundial a un lado un segundo, hay que recordar que este estadio es para el Real Zaragoza. No es para tener aquí equis partidos del Mundial exclusivamente. No hay un gran club europeo al que no lo acompañe un gran estadio", aclaró el presidente.

Por último, respecto del cambio de posicionamiento del Real Zaragoza SAD en el apartado financiero de la operación a partir del pasado mes de septiembre, Mas concluyó con una breve apostilla: "Aunque desde el primer día el club dijo que nosotros estábamos dispuestos a poner todo el dinero, el cien por cien de la financiación, creo que lo que se ha acordado va a ir muy bien en todos los aspectos. Repito que es un gran logro", aclaró el presidente.