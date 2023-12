Julio Velázquez: "Con el Levante, queremos hacer bueno el empate ante el Amorebieta"

El torneo liguero de la Segunda División es muy largo. Con un censo de 22 equipos, se trata de la competición con mayor volumen de clubes del fútbol nacional español (Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF). Con tantos equipos, es menester encontrar fechas en el calendario para habilitar todas las jornadas, 42 en el caso de la Segunda División. Entre la jornada 20, que el Real Zaragoza disputó en el campo del Amorebieta, y la 21, programada para este miércoles ante el Levante en La Romareda, apenas transcurrirán 72 horas. Bastantes menos horas transcurrieron entre la finalización del careo en Lezama en la tarde del domingo y la rueda de prensa del entrenador, Julio Velázquez, relativa al choque ante el cuadro granota, que se celebró en el mediodía de este lunes. Velázquez comenzó hablando sobre el estado del plantel. “Los jugadores han llegado bastante bien. Tuvimos que sustituir a Toni Moya y a Marc Aguado. La gente ha llegado bien. Ahora hay que recuperar. Han trabajado los jugadores que han tenido que regenerar. Veo al equipo muy bien para el próximo partido”, se arrancó.

El factor tiempo apareció de inmediato, con la posibilidad de las rotaciones para administrar la fatiga. “El tiempo no es excusa. Todos los equipos se encuentran igual. El alto rendimiento exige esto. Hay que analizar el once e iremos decidiendo. Hay que ver las características del adversario. Hay posiciones que tengo claras. En otras, tengo que decidir. El primer paso de hoy ha sido positivo”, continuó.

El empate logrado en Lezama también fue objeto de análisis. Ni la dulzura de la victoria ni la amargura de la derrota: el contradictorio sabor del empate… “No dimos un paso atrás contra el Amorebieta. Cada partido tiene connotaciones: adversario, terreno… Es un encuentro que hay que entender. No entramos bien al partido. Ellos entraron rápido con el penalti a favor. La segunda parte la iniciamos bien. Lo pudimos ganar y perder. Hace tiempo ese partido no se empataba. Hay que poner en valor la capacidad del equipo en un contexto que no era sencillo. Era un choque de dificultades. Allí cayó el Tenerife. Si no puedes ganar, hay que puntuar”, concretó.

Las acciones polémicas que jalonaron el encuentro ante el Amorebieta no pudieron ser obviadas por el entrenador. “El arbitraje es inalcanzable para nosotros. Hay dos acciones clave: la expulsión y el penalti no pitado. Pero ahora tenemos que focalizarlo todo en el Levante. Ya no me desgasto más. Mi foco está en el partido con el Levante. Se deberían penalizar esas dos situaciones de otra manera. Hay que plantear un buen partido ante el Levante”, reiteró hasta la saciedad hasta sentenciar: “Con el Levante, tenemos que hacer bueno el empate de Amorebieta”.

También se analizó si, además de la queja en la rueda de prensa, convendría hacer una protesta formal. “No me desgasto en ese tema. No es cuestión de mi competencia. Solo estoy centrado en recuperarnos bien para jugar frente al Levante. Tenemos pocas horas antes del encuentro. Cada partido hay máxima responsabilidad. Esta liga es larguísima. Ni estábamos ascendidos al principio ni ahora tampoco por estos tres partidos. Estamos creciendo, evolucionando, compitiendo fuera y en casa, y eso es lo más importante. Le concedo valor a la capacidad de respuesta. Queremos hacer un gran partido con el Levante.”, recordó.

Tras el encuentro con el Levante, esperarán 25 días hasta la siguiente jornada competitiva, con Elda como escenario. En esa porción temporal, también habrá una franja de descanso. Para antes aguarda la trascendental cita con el Levante. “Después del miércoles, los jugadores se irán con sus familias. Trabajaremos sobre conceptos. Seguiremos progresando, evolucionando. Queremos una victoria para ir con optimismo al descanso. Irnos al parón con una victoria sería maravilloso. No es lo mismo irte al descanso con una victoria que con otro resultado. Y más, ante un rival de esta entidad”, concluyó.