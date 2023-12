Trabajo específico para Mouriño en otro entrenamiento sin Cristian

Santiago Mouriño ha comenzado la sesión de este miércoles entrenando al margen de sus compañeros. El central uruguayo ha desarrollado trabajo específico -cambios de ritmo, apoyos...- mientras el resto de la plantilla tocaba balón en varios rondos.

Por el momento, el club no ha especificado el motivo de este particular plan seguido por Mouriño, habrá que esperar el término del entrenamiento, pero no apunta a ser nada grave.

Con la llegada de Julio Velázquez al banquillo, el charrúa vive su mejor momento de la temporada. El salmantino le ha dado confianza en su nueva defensa de cinco hombres, ubicando como central al lado de Francés y Jair, y él ha respondido con un rendimiento ascendente.

Frente al Leganés y el Espanyol se le vio seguro en los marcajes e incluso se animó en la salida de balón, que es la faceta en la que más había sufrido en sus anteriores comparecencias con la camiseta blanquilla.

Mouriño le ha ganado la partida a Lluís López como tercer central de la plantilla y puede -debe- ser pieza útil en este Real Zaragoza de Velázquez, que crece desde la seguridad defensiva.

Sin novedades con los lesionados

Mouriño aparte, el entrenamiento de esta mañana no ha ofrecido novedades respecto a los lesionados: Cristian Álvarez, Quentin Lecoeuche, Carlos Nieto, Sinan Bakis e Iván Azón continúan ejercitándose al margen, como parte del proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

La sesión, al igual que la del martes, ha empezado con sesión de vídeo que se ha prolongado durante casi una hora. Esto, el incidir en las imágenes de análisis es muy propio de un Julio Velázquez que ha vuelto a contar con una nutrida presencia de jugadores del filial.