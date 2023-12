Julio Velázquez: "El punto me sabe a poco, fuimos superiores y merecimos ganar"

El empate del Real Zaragoza ante el Espanyol dejó a Julio Velázquez con un sabor agridulce en el paladar. Por un lado, el técnico estaba feliz por el "trabajo" y la "actitud" de sus futbolistas. Pero, al mismo tiempo, no ocultó la "pena" que sentía por no haber conseguido sumar los tres puntos ante un rival que muchos -entre ellos él- consideran el mejor conjunto de Segunda División actualmente.

"El equipo ha sido reconocible, hemos tenido una gran respuesta competitiva en un contexto terriblemente complicado. Hemos sido merecedores de la victoria porque hemos sido superiores, tanto en igualdad como en superioridad numérica. El empate me sabe a poco", aseguró Velázquez.

Un punto, a domicilio, ante el mejor equipo de la categoría... y ni el Real Zaragoza, ni su entrenador terminaron satisfechos. Hasta ese punto ha cambiado el técnico vallisoletano la cara a una plantilla que estuvo muy cerca de salir victoriosa de Barcelona.

"Me ha encantado la actitud del grupo, de no conformarse, de que el empate no valía. Valoro de manera muy positiva que hemos querido conseguir los tres puntos con argumentos sólidos. Es una lástima, pero el crecimiento de este equipo también es esto, que llevarnos un punto de este campo nos parezca poco", afirmó el preparador, que ensalzó en repetidas ocasiones el "formidable" comportamiento de los suyos.

"Mis jugadores han entendido las diferentes modificaciones que hemos tenido que hacer según iba variando el partido. La única pena, que ellos han conseguido adelantarse y hemos tenido que remar a contracorriente", reconoció.

Francho, de lateral izquierdo

Una de esas "modificaciones" planteada por Velázquez llevó al incombustible Francho Serrano a actuar de lateral izquierdo, una posición muy poco frecuente para el canterano. Su entrenador no solo agradeció el trabajo del centrocampista aragonés, sino que también le felicitó por lo que plasmó sobre el césped.

"Muchas veces, no solo en el fútbol, tenemos tendencia a etiquetar a la gente. Francho es un jugador que, desde el compromiso y la energía, se puede amoldar a diferentes posiciones. Ahora tenemos a los dos laterales izquierdos puros lesionados. Como hemos visto, Francho puede actuar en ese espacio dándonos otro tipo de cosas. Buscábamos liberar más a Germán (Valera), teniendo a dos jugadores correctores como Francés y Mouriño en una base de cuatro", explicó el técnico.

Antes de finalizar, Velázquez también tuvo unas palabras para la multitudinaria afición aragonesa, que arropó a su equipo durante los más de 90 minutos. "Son de matrícula de honor, es una afición maravillosa. El día a día en la calle es formidable. El comportamiento hoy ha sido brutal, parecía que estábamos jugando en La Romareda. Estoy muy agradecido, me encanta esa sinergia que hay entre el equipo y la afición", abrochó.