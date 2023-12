El minuto de oro de Manu Vallejo

Apareció y empató. En un visto y no visto, Manu Vallejo firmó ayer el gol que significó el empate (1-1) en Cornellá. Su minuto de oro para un punto de oro, el que el Real Zaragoza se trajo de uno de los campos más complicados de esta Segunda División. Porque, por mucho que el Espanyol estuviese lejos de su mejor versión y jugase medio partido con un hombre menos, el resultado es muy meritorio.

Se podría haber ganado, sí, pero no hay que obviar el rival que había enfrente. Un equipo con repleto de jugadores Primera que, cuando supo escapar del buen planteamiento de Julio Velázquez, se topó con esa expulsión -tan justa como innecesaria- de Calero que cambió el espectáculo en el minuto 57.

El Real Zaragoza agradeció esa chiquillada; movió su banquillo para introducir más mordiente arriba; y el propio Vallejo acabó convirtiéndose en el protagonista del encuentro con esa acción, ràpida y fulgurante, en la que batió a Fernando Pacheco.

El propio atacante andaluz fue quien acercó el balón al área; se lo cedió a Fran Gámez y, tras generarse espacio en la segunda línea, sacó un certero derechazo que se coló en la portería tras besar el poste izquierdo.

Manu Vallejo necesitaba una noche así. Venía de semanas complicadas, en las que era suplente y le estaba costando mostrarse como el futbolista diferencial que debe ser, y este duelo puede servirle para ganar convicción hacia el tramo decisivo de la temporada.

Ayer, sin duda, fue el zaragocista que más aportó desde el banquillo. Su eficacia anotadora contrastó con las ocasiones marradas por Sergi Enrich o Sergio Bermejo, que siguen negados hacia la portería contraria.

Debe dar más

«Todos los compañeros nos preparamos para cuando nos llega la oportunidad. Me estoy encontrando bien. Quizá no tengo la claridad que necesito, y hoy he tenido una y la he metido. Quiero seguir ayudando al equipo», dijo Vallejo al finalizar el choque, y es que él es el primero en saber que está a tiempo de mejorar sus prestaciones.

Teniendo en cuenta las bajas que el Real Zaragoza reúne en ataque, el ‘19’ bien podría ejercer como referente o segundo punta. Mucho más, en un sistema versátil como el que Velázquez plantea, y en el que podría mezclar con Víctor Mollejo.

Pegada tiene. Y mucha. Lo demostró anoche, en un encuentro en el que, en su opinión, al Zaragoza le faltó algo más de «tranquilidad y sangre fría» para obtener la victoria. «Ha sido un partido de categoría, de dos equipos con intención de estar arriba. La primera parte ha sido igualada y la segunda, también… Ellos han tenido un arreón con el gol y, tras la expulsión, hemos sido protagonistas», valoró Manu Vallejo, agradeciendo además el apoyo de los alrededor de 2.000 aficionados que estuvieron en Cornellá y celebraron su minuto de oro, su intervención más relevante de lo que va de temporada.