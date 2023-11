Azón, lesionado, baja en el debut de Velázquez en Albacete

Iván Azón es baja de última hora para el partido de este sábado, en poco más de 24 horas, que el Real Zaragoza disputará en el campo del Albacete y que será el debut del nuevo entrenador, Julio Velázquez.

El delantero centro aragonés, el único ariete que ha visto portería hasta ahora en las primeras 16 jornadas de liga (con solo 2 goles en su haber), ha sufrido "una sobrecarga muscular" en las últimas horas, según los primeros apuntes que traslucen desde el seno del club, y en la misma antesala de subir al autobús para viajar a la capital albaceteña es, evidentemente, imposible que esté en condiciones de entrar en los planes del cuerpo técnico y ser titular ante los manchegos, como parecía estar cantado y ha sido habitual desde el inicio de la temporada.

El punta aragonés no participó en el entrenamiento del viernes y trabajó con los fisios en el gimnasio antes de ser tratado en la mesa de masajes. En el eufemismo del neofútbol, se trata de un caso de "reparto de cargas". Esta singular denominación, a 24 horas de un partido de máxima exigencia, es sinónimo de baja segura. El hecho de que viajen 23 jugadores en la expedición, otra circunstancia de la modernidad (la trajo la pandemia de covid y se ha quedado instaurada), hace posible que Azón pueda ser incluido en la citación y se suba al autocar finalmente. Pero, es evidente, su condición física no es la adecuada por no estar al cien por cien. Después de comer se conocerá con exactitud la decisión de Velázquez al respecto.

La ausencia de Azón supone un problema serio para Velázquez en su primer día al frente del Real Zaragoza en un partido oficial. El goleador estrella del proyecto, el germano-turco Sinan Bakis, fichado en verano por Juan Carlos Cordero -el director deportivo- para ser la gran referencia anotadora del equipo, se encuentra de baja médica hace tres semanas por otra lesión, esta más relevante, que vino a sumarse a su desazón progresiva al ver que pasaban las semanas sin estrenar su casillero goleador como zaragocista. De hecho, Bakis suma cero tantos desde su llegada. Y el otro delantero centro contratado en la pretemporada para cambiar la faz de un equipo que padece una ceguera absoluta ante las porterías contrarias desde hace más de tres temporadas (un mal endémico digno de estudio), Sergi Enrich, también ha llegado hasta el día de hoy sin marcar un solo gol.

Así pues, a falta de un parte médico o de algún dato más concreto que aclare el daño que sufre Iván Azón en este viernes 24 de noviembre de 2023, Julio Velázquez se ve abocado a iniciar su historial como técnico zaragocista con una línea delantera que va a tener mucho de inédita e improvisada.