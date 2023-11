Velázquez: 5 semanas para «conocer el plantel» y acudir al mercado de enero

Cuando Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Real Zaragoza, dijo abiertamente el martes en la presentación del nuevo entrenador, Julio Velázquez, que «con seguridad, la decisión que más condiciona el modelo de desarrollo deportivo en un club es el cambio de entrenador», dejó escrito entre líneas que el mercado de fichajes de invierno, el de enero, va a tener movimiento inevitable, en salidas y entradas, en el vestuario zaragocista.

Cordero ya avisó de que «esto es así porque estás largo tiempo generando una idea de equipo, con unos jugadores y, de repente, es volver a partir de cero». Lo programado en verano ha saltado, en gran medida, por los aires.

Este jueves, Julio Velázquez, el nuevo responsable de área en la caseta zaragocista, saltó con pértiga en primera instancia este plan que ya está en marcha en el despacho de la dirección deportiva, pues la ventanilla de fichajes se abrirá en apenas 38 días, en nada, pero, de soslayo, admitió que uno de sus mandatos es diagnosticar los males del actual grupo y sugerir medicinas técnicas a aplicar desde el día de Año Nuevo con novedades en el vestuario.

«El conocimiento de la plantilla y las necesidades que puede requerir lo tengo ahora basado en que he visto todos los partidos, porque estando sin trabajar he intentado ver absolutamente todo de Segunda División, no solo los del Real Zaragoza. Pero el verdadero conocimiento tiene peso real cuando interactúas con los jugadores, en el campo, en el despacho. Ahí voy a conocer a todos, viéndolos y hablando con ellos», comenzó explicando Velázquez.

Y añadió: «Hoy, no pierdo ni medio segundo en lo que pueda acontecer en enero porque no sería responsable por mi parte, acabo de llegar. El foco, ahora, tiene que ser, desde la normalidad, conocer al plantel. Y lo que tenga que llegar, llegará cuando sea», señaló el nuevo entrenador del Real Zaragoza con mano izquierda. Su trabajo va a recoger cinco semanas clave para el futuro.