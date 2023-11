El desquite de Escribá en la Copa: "El año pasado hicimos el ridículo con el Diocesano"

Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza, afronta de un modo muy especial el partido de la primera ronda de la Copa del Rey de esta temporada 23-24 frente al Atzeneta UE, rival de la Tercera RFEF valenciana.

Más allá de las dificultades que está atravesando en la liga, con una horrible racha de 6 puntos sumados de los últimos 24 (solo un triunfo en las recientes 8 jornadas), Escribá recuerda con dolor su estreno como zaragocista, cuando el año pasado vino a relevar al destituido Juan Carlos Carcedo y su debut fue un histórico batacazo, con aquella derrota por 1-0 frente al Diocesano de Cáceres, equipo de colegio -entonces en Segunda RFEF- que generó la consiguiente decepción y el hondo enfado dentro del zaragocismo y consumó la gran sorpresa de la Copa en el ámbito nacional.

"La Copa, para mí, es una competición muy importante. Ya lo dije el año pasado y, por desgracia, hicimos el ridículo y, evidentemente, me dolió mucho. Fue mi primer partido y aún lo tengo aquí metido, como sé que a los jugadores que estuvieron allí también les duele", comenzó recordando el técnico en la comparecencia previa al viaje a tierras de Valencia, su casa por otra parte.

Escribá no contempla este torneo del K.O. como un estorbo para el discurrir del día a día liguero. "Yo quiero llegar lo más lejos posible y pasar muchas eliminatorias, hasta donde nos dé. Por eso, he planteado el partido igual, con exactitud, a un partido de liga: vídeo del rival, estudio y charla sobre ello... Es un tratamiento serio, como si fuese un partido más de Segunda División. Además, en esta competición, solo sirve ganar. El empate no puede darse, algo que en la liga a veces se da por bueno. En esta ocasión, eso no cabe", aclaró para dotar de contenido exacto lo que pretende ver de su equipo en el campo de El Clariano de Onteniente, lugar donde va a disputarse el cruce a partido único ante el Arzetena, por no estar en condiciones mínimas el pequeño campo de El Regit de ese pueblo valenciano (de 1.160 habitantes) para acoger el evento.

Fran Escribá anuncia una nueva revolución en el once inicial, en este caso justificada por ser otro formato competitivo. "Va a haber cambios. Es evidente. Sacaré el mejor once para este partido, pero hay jugadores que lo merecen, los necesitamos y tendrán más minutos de lo que ha sido norma últimamente. Venimos de jugar el lunes y volveremos a hacerlo el lunes. Los menos habituales hasta ahora deben coger ritmo y moral, ser importantes para nosotros", adelantó.

Al respecto, aseguró que ante el Atzeneta el portero será de nuevo el francés Poussin, suplente en Burgos a favor de Rebollo. "Lo tenemos claro, no hay ninguna duda", dijo sobre la alineación del galo. Es baja segura Moya, "porque tiene una pequeña contractura y queremos que esté el lunes contra el Oviedo". En relación a Francho, que acumula ya dos meses de baja por una seria lesión muscular y está en la recta final de su rehabilitación, dejó en el aire su retorno: "es duda, veremos qué hacemos porque jugamos en césped artificial, que no es lo más adecuado ahora para él".

El sueño de Escribá, en medio del ruido que aumenta alrededor del equipo por su mala dinámica en la liga en los dos últimos meses, es nítido: "Si somos capaces de ganar este partido de Copa y, además, lo hacemos con buenas sensaciones, algo nos va a ayudar. Defendemos un escudo, el de un equipo que ha sido además campeón de este torneo varias veces y no nos molesta para nada jugar este tipo de partidos; hay que hacer por ello un partido muy serio", recomendó en voz alta a sus pupilos.

El Atzeneta es, naturalmente, un equipo desconocido en los detalles concretos, pero no del todo. "He visto varios vídeos y lo vamos a conocer con la plantilla antes de viajar. Es un duelo diferente a lo habitual, con césped sintético, con un balón que es diferente (quizá más pesado que el de la LFP), muy distinto. El bote de la pelota en este terreno es muy cambiante. Conozco a algún jugador suyo porque lo tuve en los filiales de los equipos donde entrené. Y al entrenador Salva Ballester, lo dirigí en el Mestalla hace años, fue jugador mío. No podemos usar excusas. Somos superiores, en un principio. Pero ya vimos lo que nos sucedió el año pasado: aun siendo mejores, te pueden eliminar si no haces lo que debes", concluyó Escribá.