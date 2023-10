Sucedió otra vez

Al Real Zaragoza se le escapó anoche el triunfo en el Plantío, en el campo del Burgos. Se acercó tanto a la victoria el conjunto aragonés que encajó el fatal tanto de la igualada castellana en el periodo de descuento, cuando el encuentro estaba prácticamente agotado, más muerto que vivo. Ya le ocurrió algo así al bloque que dirige Fran Escribá en el estadio de El Molinón, en Gijón, regalando aquella noche Poussin lo que no debía. Esta vez no fue tan clamoroso el desatino. Pero tampoco obedeció a portentosos méritos del rival. Tuvo origen en un balón sacado de banda, lanzado a la confusión de un área poblada, donde los jugadores del Burgos consiguieron tocar el esférico en tres ocasiones, hasta que Matos embocó. Tendrá que reflexionar Escribá acerca del porqué de estos acontecimientos que le privan de victorias cantadas, a la vez que la tendencia comienza a señalarle con el dedo.

Más allá de este concreto lance que terminó por definir el marcador, el Real Zaragoza de anoche fue, en esencia, más de lo mismo: un equipo plano, gris, al que le cuesta un mundo generar fútbol y que rara vez encuentra con claridad a sus delanteros de referencia, en esta ocasión Sinan Bakis e Iván Azón. Es verdad que, en términos generales, ganó en consistencia. Pero de este atributo no cabe hacer gala cuando no se sale vencedor de un choque feo en sus formas, pobre en argumentos, escaso en talento y rico en aquellos aspectos que lo proclaman arquetipo de esta Segunda. No se trata de un empate que permita ver la botella medio llena o medio vacía, sino de unas tablas que reafirman lo que sabemos desde hace ocho semanas atrás. O incluso de antes. Para contarse entre los miembros de la zona noble, con aspiraciones de ascenso o promoción, se requiere de mayores fundamentos de los que se están mostrando.