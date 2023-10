Fran Escribá: "El Real Zaragoza hizo todo para haber ganado en Burgos"

El entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, se lamentó del gol encajado en Burgos en el tiempo añadido, que le hizo perder dos nuevos puntos cuando su equipo se hallaba a escasos centímetros de la victoria. "Llegará el día en que ocurrirá lo contrario. El fútbol te suele devolver lo que te quita", advirtió el técnico del cuadro aragonés, quien tampoco salió contento por la labor arbitral.

En este sentido, el preparador del Real zaragoza habló de "un montón de saques de banda" que favorecieron al rival, además de "faltitas que no eran" y que sí fueron señaladas por el colegiado. Pero se quejó, sobre todo, de la jugada en la que Sergi Enrich se marchaba solo ante la portería rival, en un mano a mano con Caro, y que fue anulada por el árbitro al señalar una falta inexistente: "No entiendo esa acción. El defensor se resbala, pero el árbitro nos corta una clara jugada de peligro", denunció.

Escribá también se refirió a los cambios de Azón y Bakis, que llegaron cuando el Real Zaragoza parecía vivir sus mejores minutos. A partir de ahí, el equipo se echó atrás de manera descarada. "El hecho de intentar protegernos no fue tanto por defender el resultado, sino porque con los dos delanteros no conseguíamos defender bien su juego directo. Tener dos delanteros no nos ayudaba en esto", analizó el entrenador del cuadro zaragocista, que también indicó que la entrada de Lluís López, que jugó de mediacentro, se debió a que "va muy bien por alto". "El equipo hizo todo para haber ganado el partido", añadió.

¿Por qué tantos goles recibidos en los últimos compases? "No sería correcto hacer una lectura del apartado físico o mental. Esto es fútbol y estas cosas suceden", sostuvo Escribá, quien insistió en que "el equipo no se ha caído nunca", pese los reveses sufridos en los últimos encuentros, y que "sigue vivo", que "ni mucho menos está roto".

"El fútbol, normalmente, te suele devolver esto que te quita, y más aún cuando el equipo está peleando de la manera que lo hace. Llegará el día en que seremos nosotros los que remontemos en los últimos minutos", reiteró el entrenador de los aragoneses. "Pero está claro que estamos dolidos, porque se nos han escapado partidos en el tramo final, y ahora mismo podríamos estar con 4 o 5 puntos más de los que tenemos", señaló.

Además, Escribá tuvo palabras para Dani Rebollo, quien fue el guardameta titular en Burgos en detrimento de Gaëtan Poussin. "Dani ha estado muy bien, le ha dado tranquilidad al equipo. Yo siempre pongo a los once que mejor veo, y he considerado que Dani era, en estos momentos, el portero que necesitaba el equipo", confesó.