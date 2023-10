Fran Escribá: "Cuando cometes errores, y los cometimos, se pierde"

Una victoria en los últimos siete encuentros. Ese Real Zaragoza que antes dominaba las áreas sin juego, ahora sigue sin juego pero ha dejado de dominar las áreas. La suerte, su presencia o su ausencia, ese ser abstracto que viene y va, que ayer bien podían haber retratado Jair o Zidane y que en Gijón inmortalizó para la eternidad Poussin, también ha abandonado al conjunto aragonés. El caso es que el resultado, esto es, la plasmación numérica de todo lo hecho y lo deshecho, reflejó el estado del equipo de Fran Escribá. La tabla clasificatoria también lo vuelve a ubicar: hoy se caerá del ‘play off’ de ascenso si el Valladolid gana en Pucela al Andorra. Las cosas de dejarse remontar habiendo ido 2-0 a favor… Escribá intentó explicarlo y comenzó con una aclaración. “Dejarse remontar no creo que sea una expresión. Dejarnos, no. Igual que nos pasó la semana pasada, si cometes fallos graves, es difícil ganar los partidos”, se arrancó el técnico. “Con un par de fallos por partido, es difícil ganar. Cuando más cerca estaba el 3-0, nos pillaron abiertos en el 2-1, y los fallos en el 2-2... Después llegó la sustitución de Cristian, los problemas de Marc Aguado… Se remonta cuando se cometen errores graves. Antes cometíamos muy pocos errores. Ahora tenemos unos fallos que nos están costando mucho”, confesó.

Cristian Álvarez tuvo que ser sustituido a causa de una lesión en la misma zona en que se lastimó. Marc Aguado también tuvo ser reemplazado. “Si fuera un riesgo, no jugarían muchos jugadores. Las pruebas decían que Cristian estaba sano. Sus sensaciones eran buenas. Nos tenemos que fiar del jugador. Siempre escucho al jugador y él se encontraba perfectamente. Marc no se ha lesionado. Tenía fatiga por el cansancio. La lectura después de una derrota es diferente. Si hubiéramos ganado, no se preguntaría eso”, se lamentó.

El capitán de la selección sub 21 española, Francés, no jugó ayer, en la tercera derrota en La Romareda. “Yo tengo las mismas ilusiones. Si hubiera jugado Francés y se hubiera lesionado, me diríais que por qué se ha lesionado. Estuvo mucho tiempo fuera. La derrota no viene por una alineación, por unas lesiones. Viene porque estuvimos bien hasta el 2-1. El 2-2 es un falló de una acción individual”, insistió.

“Veníamos de un partido que teníamos todo muy favorable. Además, teníamos delante un muy buen equipo. Sus cambios aportaron muchísimo. Estábamos más cerca del 3-0 que del 2-1. El empate fue una acción aislada. Estoy decepcionado. Cuando estamos bien en todos los sentidos, somos un equipo difícil de batir. Pero cuando cometes errores, y hoy los hemos cometido, se pierde”, continuó.

El canterano Andrés Borge constituyó uno de los puntos positivos del encuentro. “Borge ha vuelto a hacer otro gran partido. En la derecha, ha estado muy bien. Fran Gámez sintió unas molestias. Hasta mañana -por hoy- que le harán pruebas, no sabremos. Puede ser que lo perdamos algún partido. Cuando el jugador no dice nada y la clínica dice que está bien, tiene que jugar”, reiteró.

Fran Escribá prosiguió con su argumentación. “Encajando dos o más por partido, todo es muy difícil. En los primeros partidos, que no encajábamos... Ahora, si algo puede salir mal, sale mal. Hemos tenido dos ocasiones muy claras al final. Casi es increíble que ninguno de esos dos goles haya entrado. Esta categoría no va tanto de acertar como de cometer errores”, concluyó.