Bakis, Aguado y Valera regresan a Andorra

Vuelta a Andorra. Tres futbolistas del Real Zaragoza retornará este jueves al campo en el que sentaron las bases para que el club aragonés echara la red sobre ellos después de una notable temporada pasada. Marc Aguado, Germán Valera y Sinan Bakis gozaron de un papel protagonista en el FC Andorra de Éder Sarabia que ahora espera a la vuelta de la esquina. Nadie mejor que ellos conoce los secretos del modelo de juego tan definido, reconocible y exclusivo en la categoría que propone el técnico vasco.

Ellos formaron parte directa y sustancia de ese fútbol basado en el manejo de la posesión, el juego de posición, el culto al pase, la vocación ofensiva y el 4-3-3. Puede decirse que los tres vertebraron al equipo en sus diferentes líneas: al Zaragoza solo le faltó el central Mika Mármol, ahora en Las Palmas, para tener a cada una de las referencias de Éder Sarabia más allá de la portería.

Aguado fue el segundo futbolista más empleado y el centrocampista principal. Germán Valera, por su parte, fue el extremo más usado y el cuarto en minutos de juego. Y Sinan Bakis fue el delantero que más participación sumó y el séptimo jugador de campo.

El Zaragoza se hizo así con tres titulares del Andorra, uno de los equipos más fieles a una idea y con mejores prestaciones de acuerdo a sus posibilidades de la pasada temporada en Segunda División. Tanto Valera como Aguado y Bakis trasvasaron su fútbol a un contexto muy distinto. Desde un principio, se advirtió que el Zaragoza de Escribá les reservaba una idea de juego muy distinta, en algunos casos, radicalmente distinta. El comienzo de la temporada no ha hecho más que confirmarlo: Aguado aún no ha terminado de adaptarse al doble pivote de Escribá y Bakis no encuentra actividad en zonas de remate. Son dos jugadores que precisan una estructura táctica bien asentada y pulida para exhibir el fútbol que hizo a Aguado uno de los mejores centrocampistas de la categoría en creación y recuperación y a Bakis el tercer máximo goleador, con 12 tantos.

Menos específico es Germán Valera, a quien el Andorra usaba por la izquierda o por la derecha. En su caso, su fútbol, al ser más autosuficiente, ha encajado mejor en el sistema de Escribá y se ha destacado como su futbolista con más atrevimiento y desequilibrio.

Bakis y Valera cumplieron una temporada en Andorra. El delantero turco-alemán finalizó contrato tras no jugar los partidos necesarios para que se activara una cláusula de ampliación que Juan Carlos Cordero tenía controlada. Así, acabó en el Zaragoza tras no encontrar ofertas apetecibles en Primera. Por su parte, Valera regresó al Atlético de Madrid tras cumplirse su temporada de cesión. Lo mismo: al no hallar un destino en Primera, salió cedido, esta vez, al Zaragoza.

Marc Aguado, por su parte, jugó tres años a las órdenes de Éder Sarabia, quien lo convirtió en su futbolista contextual y vértice por el que se licuaba todo el juego de su equipo. Allí, en Andorra, Marc Aguado se ganó el aprecio de todos y representa una figura de referencia en el ascenso y asentamiento del club del Principado en el fútbol profesional. Seguramente, la ovación más grande de la tarde se la lleve él este jueves, si Escribá lo devuelve al equipo.